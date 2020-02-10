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09 января 2020

Botswana Diamonds начнет бурение на определенных участках в Южной Африке

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botswana_diamonds_logo.pngНа этой неделе Botswana Diamonds начнет программу по бурению на участках, указанных в лицензии проекта Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке.
В компании сообщили, что за этим немедленно последует программа по бурению дайки M8, которая обладает высоким коммерческим потенциалом и расположена на знаменитой концессии Марсфонтейн (Marsfontein).
Первый этап программы по бурению, как сообщается, будет состоять из проходки шести скважин ударным бурением на проекте Торни Ривер и трех - на концессии Марсфонтейн.
Botswana Diamonds заявила, что определенные участки на проекте Торни Ривер могут являться потенциальными кимберлитами, в то время как программа по бурению на участке M8 поможет определить размер кимберлита.
В Botswana Diamonds считают, что у M8 есть скрытый потенциал.
«Второй этап программы по бурению последует немедленно, если потенциал участков будет подтвержден», - говорится в сообщении.
Участки для бурения на проекте Торни Ривер были выбраны после проведения детальной полевой работы, которую выполняла британская компания Subterrane, лидирующая в области новых технологий разведки полезных ископаемых. Компания объединила геофизические данные и структурную геологию с данными, полученными от проведения полевого картирования, и геофизической базой данных Botswana Diamonds.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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