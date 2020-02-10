Lacapa получает $ 5,5 млн от продажи алмазов, добытых на Луло и Мотаэ

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Lucapa Diamond получила $ 5,5 млн от первых продаж алмазов в 2020 году. Камни были добыты на принадлежащем компании на 40% аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе и кимберлитовом руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото, на котором компания контролирует 40% акций.

Компания реализовала 1 548 каратов алмазов, добытых на Луло, за валовую выручку в 3,4 миллиона долларов США, что соответствует средней цене за карат в 2 200 долларов США.









Фото: Lucapa Diamond







Lucapa также продала 6 306 каратов камней, произведенных на Мотаэ, за 2,1 млн долларов США, что соответствует средней цене за карат в 339 долларов США.

Как аллювиальный рудник Луло, так и кимберлитовый рудник Мотаэ производят крупные и дорогостоящие алмазы, причем более 75% доходов компания получает от добычи камней массой более 4,8 карата.

На сегодняшний день на Луло было произведено 14 алмазов весом более 100 каратов. На руднике добывают алмазы по самой высокой цене в долларах за карат в мире.

Новый кимберлитовый рудник Мотаэ в Лесото производственной мощностью в 1,1 млн тонн руды в год также начал коммерческую добычу в январе 2019 года.

В первый год производства было произведено более 30 000 каратов, в том числе 10 алмазов весом более 50 каратов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished