Эксклюзив

Будущее рынка неразрывно связано с геммологией

По прошествии 2019 года, который оказался сложным для мировой алмазной отрасли, мы попросили Юрия Шелементьева, руководителя Геммологического центра МГУ и президента Национальной геммологической ассоциации (НГА), поделиться своими взглядами на...

10 февраля 2020

Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии

По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии благодаря действиям, предпринятым в прошлом году. Представитель группы De Beers по связям со средствами массовой информации Дэвид Джонсон (David Johnson)...

03 февраля 2020

Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...

27 января 2020

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Lacapa получает $ 5,5 млн от продажи алмазов, добытых на Луло и Мотаэ

Сегодня
Новости

Lucapa Diamond получила $ 5,5 млн от первых продаж алмазов в 2020 году. Камни были добыты на принадлежащем компании на 40% аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе и кимберлитовом руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото, на котором компания контролирует 40% акций.
Компания реализовала 1 548 каратов алмазов, добытых на Луло, за валовую выручку в 3,4 миллиона долларов США, что соответствует средней цене за карат в 2 200 долларов США. 

news_12022020_lucapa.png
Фото: Lucapa Diamond


Lucapa также продала 6 306 каратов камней, произведенных на Мотаэ, за 2,1 млн долларов США, что соответствует средней цене за карат в 339 долларов США.
Как аллювиальный рудник Луло, так и кимберлитовый рудник Мотаэ производят крупные и дорогостоящие алмазы, причем более 75% доходов компания получает от добычи камней массой более 4,8 карата.
На сегодняшний день на Луло было произведено 14 алмазов весом более 100 каратов. На руднике добывают алмазы по самой высокой цене в долларах за карат в мире. 
Новый кимберлитовый рудник Мотаэ в Лесото производственной мощностью в 1,1 млн тонн руды в год также начал коммерческую добычу в январе 2019 года.
В первый год производства было произведено более 30 000 каратов, в том числе 10 алмазов весом более 50 каратов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished