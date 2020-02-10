Chow Tai Fook временно закрывает 40 магазинов в Гонконге и Макао

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Ювелирная компания Chow Tai Fook Jewellery Group (CTF) объявила о том, что она временно закрыла 40 магазинов в Гонконге и Макао в связи с беспокойством по поводу распространения коронавируса, что сдерживает поток покупателей.CTF предприняла аналогичные шаги в материковом Китае, поскольку правительства и администрация торговых центров призвали ритейлеров временно прекратить свою деятельность.Также сообщается, что оставшиеся магазины в Гонконге и Макао сократят свои часы работы и будут закрываться к 7 вечера. Однако компания пояснила, что не планирует увольнять сотрудников, и всем сотрудникам, которые работают в закрывшихся магазинах, будет предложено взять ежегодный отпуск или разместиться в других магазинах, которые в настоящее время открыты.Такие меры будут продолжаться «до дальнейшего уведомления», согласно заявлению CTF.