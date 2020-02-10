Vast Resources готова реализовать свою алмазную стратегии Зимбабве

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Компания Vast Resources, зарегистрированная на Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), заявила, что компания готова начать операции в Зимбабве, как только она заключит соответсвующие соглашения с Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).Vast недавно заключила договор по созданию совместного предприятия с Chiadzwa Mining Resources, компанией, которая будет представлять интересы сообщества Чиадзва при разработке алмазной концессии Чиадзва (Chiadzwa).Заключение соглашения о создании совместного предприятия с ZCDC позволит компании получить специальный грант на добычу алмазов.«Мы вступаем в 2020 год с гораздо более сильным положением, чем когда-либо в истории компании - привел портал Proactive Investors слова генерального директора Vast Эндрю Прелеа (Andrew Prelea). - … Мы имеем все возможности для реализации нашей стратегии в отношении добычи алмазов в Зимбабве, как только будет заключено соглашение с ZCDC, процесс, который, по нашему мнению, будет завершен в ближайшее время».Vast недавно пересмотрела соглашение с Botswana Diamonds, согласно которому Botswana приобретет долю в 2,5% в денежных потоках, полученных от доли Vast в концессии Чиадзва. В свою очередь Botswana обязуется предоставить техническую помощь по всем аспектам разведки, добычи, переработки и маркетинга добытых камней.Vast Resources зафиксировала убыток после уплаты налогов в размере 3,5 млн долларов США за шесть месяцев, закончившихся 31 октября 2019 года, что на 36% меньше по сравнению с убытком в 5,5 млн долларов США годом ранее.Убытки от курсовой разницы также сократились до 800 тыс. долларов США с 1,4 млн долларов США за рассматриваемый период.Остаток денежных средств Vast за отчетный период составил 1,2 млн долларов США против 775 тыс. долларов США в 2018 году.