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09 января 2020

Шарлиз Терон и Гал Гадо блистали бриллиантами от Tiffany & Co. на вручении премии «Оскар»

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Номинантка на премию «Оскар» за лучшую женскую роль Шарлиз Терон (Charlize Theron) появилась на публике в потрясающем колье от Tiffany High Jewelry Collection Fall 2020 с безупречным бриллиантом огранки «маркиз» и весом более 21 карата.  

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Фото: Tiffany & Co.

Ожерелье оценочной стоимостью более чем в $ 5 млн украшали 165 ослепительных бриллиантов от Tiffany. Актриса завершила свой образ бриллиантовыми запонками и кольцами-браслетами от Tiffany.
Ведущая церемонии Галь Гадот (Gal Gadot) также блистала в в ожерелье Tiffany Clara с бриллиантами весом более 76 каратов и стоимостью более $ 2 млн. На изготовление ожерелья мастерам Tiffany потребовалось почти два года, и кульминацией их труда стал сенсационный овальный бриллиант весом более 11 каратов.
Гадот дополнила свой образ сияющими бриллиантовыми серьгами и бриллиантовым кольцом от Tiffany  весом более 9 каратов.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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