AWDC проведет вторую африканскую алмазную конференцию в Дурбане

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Всемирный алмазный центр Антверпена (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) намерен провести свою вторую Африканскую алмазную конференцию (African Diamond Conference, ADC) в Дурбане, Южная Африка.Первая ADC состоялась в Брюсселе в 2017 году.Мероприятие, представленное AWDC как встреча на высшем уровне для министров горнодобывающей промышленности Африки, дипломатического корпуса, мировой алмазной промышленности, гражданского общества и научных кругов, состоится 5-6 мая.Компания Diamond Loupe, которая освещает события AWDC, сообщила, что основными целями конференции будет содействие созданию прямых и взаимовыгодных отношений между африканскими странами-производителями алмазов и бельгийской алмазной промышленностью.В сообщении также говорится, что ADC будет, среди прочего, связывать наращивание потенциала с более высокими доходами для алмазодобывающих стран, а также запускать инициативы, направленные на содействие эффективному управлению в алмазной промышленности.Делегаты обсудят вопросы, относящиеся к прогрессу в области обогащения алмазов в Африке, разведке новых месторождений алмазов, стратегиям сбыта природных необработанных алмазов, использованию алмазной промышленности для социально-экономического развития, а также важности центров торговли алмазами в глобальной цепочке создания стоимости.