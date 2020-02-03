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09 января 2020

IDWI 2020 открылась с успехом

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Международная алмазная неделя в Израиле (International Diamond Week in Israel, IDWI) открылась 10 февраля. На мероприятие прибыло более 300 международных покупателей из 18 стран мира.

PhotoMIX-Company
Фото: PhotoMIX-Company (Pixabay)


На церемонии также присутствовали мэр Рамат-Гана Кармель Шама ха-Коэн и израильские лидеры алмазной отрасли - президент Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) Йорам Дваш (Yoram Dvash), Джейкоб Корн (Jacob Korn) из Израильской ассоциации производителей бриллиантов (Israel Diamond Manufacturers Association) , Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky), председатель Израильского алмазного института (Israel Diamond Institute, IDI), а также председатель IDWI 2020 Эзра Боарон (Ezra Boaron) и множество других мировых лидеров бизнеса. Выставка, на которой представлены бриллианты стоимостью более 1 миллиарда долларов США, продлится до 12 февраля 2020 года. Из 300 покупателей со всего мира 110 покупателей впервые посетили алмазную выставку в Израиле. 
В своем вступительном слове президент IDE Йорам Дваш сказал: «Я рад видеть всех уважаемых гостей, приехавших в Израиль и из-за рубежа. В этом году сюда прибыло рекордное количество покупателей и делегаций со всего мира. Мы все надеемся, что скоро власти Китая смогут контролировать распространение коронавируса, и весь мир вздохнет с облегчением».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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