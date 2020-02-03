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Вчера

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Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

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20 января 2020

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в январе показывают рост по сравнению с предыдущим месяцем

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alrosa_news_logo.pngВ январе 2020 года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $405 млн, что показывает рост на 44% по сравнению с прошлым годом и на 10% по сравнению с прошлым месяцем, когда компания реализовала свою продукцию на $363,8 млн, сообщили в компании. 
«В январе мы наблюдали стабильный спрос на алмазное сырье. Гранильный сектор продолжал пополнять запасы на фоне позитивных результатов продаж ювелирных украшений ритейлерами в период рождественских праздников», - прокомментировал результаты заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
Объем продаж алмазного сырья третьим сторонам составил $390,2 млн, бриллиантов − $14,8 млн, в то время как в декабре 2019 года компания продала алмазы на $352,1 млн, а  бриллианты −  на $11,6 млн.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург
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