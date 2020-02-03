Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в январе показывают рост по сравнению с предыдущим месяцем

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В январе 2020 года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $405 млн, что показывает рост на 44% по сравнению с прошлым годом и на 10% по сравнению с прошлым месяцем, когда компания реализовала свою продукцию на $363,8 млн, сообщили в компании.«В январе мы наблюдали стабильный спрос на алмазное сырье. Гранильный сектор продолжал пополнять запасы на фоне позитивных результатов продаж ювелирных украшений ритейлерами в период рождественских праздников», - прокомментировал результаты заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.Объем продаж алмазного сырья третьим сторонам составил $390,2 млн, бриллиантов − $14,8 млн, в то время как в декабре 2019 года компания продала алмазы на $352,1 млн, а бриллианты − на $11,6 млн.