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Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

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Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

TAGS проведет очередной алмазный тендер с 21 по 26 февраля

Сегодня
Новости

Компания Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) объявила о проведении алмазного тендера, который пройдет с 21 по 26 февраля 2020 года в помещении на территории Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange) в башне «Алмас» (Almas Tower) в Дубае.    

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Фото: TAGS


Для продажи снова будут представлены алмазы из Южной Африки и Анголы. Все сырье отличается высоким качеством и отличным цветом. На тендере будет представлено несколько отдельных камней и алмазов специальной категории.   
TAGS представит 20 000 каратов алмазов, добытых в Южной Африке, и 20 000 каратов камней, произведенных в Анголе, всех категорий и размеров.   
Общая прибыль от мероприятия должна составить около 30 млн долларов, однако скоро производители представят более подробную информацию.    
Все заинтересованные стороны могут связаться с TAGS по электронной почте bookings@transatlanticgemsales.com, чтобы назначить встречу.    
Полный график мероприятий на 2020 год указан на веб-сайте Trans Atlantic Gem Sales (www.transatlanticgemsales.com).  

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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