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09 января 2020

De Beers SA продает местным заводам по обработке алмазов больше сырья, чем требуется по закону

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De Beers Group в Южной Африке реализовала более 70% от своих валовых продаж алмазного сырья местным заводам по обработке алмазов. Об этом сообщила управляющий директор De Beers Group Managed Operations в Южной Африке и Канаде Номпумелело Мпуми Зикалала (Nompumelelo Mpumi Zikalala). 

DWilliams
Фото: DWilliams (Pixabay)


Как сообщает Mining Weekly, она заявила, что компания продала на 30% больше алмазного сырья, чем 40% от производства, как требуется законодательством.
Она сказала, что объем производства камней, требуемый покупателями, не возможно достичь при лимите продаж в 40% от добычи, и единственный способ сделать это - объедение сырья.
«Наша модель продаж работает таким образом, что алмазы, производимые в разных странах, затем смешиваются, мы их сортируем и отбираем то, что заинтересовало бы клиентов в этих конкретных странах, основываясь на прибыльности» - сказала Зикалала.
Добыча в Южной Африке упала на 65%, до 400 тыс. каратов, из-за снижения объемов добычи руды на руднике Венеция (Venetia) по мере приближения к переходу на подземную добычу.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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