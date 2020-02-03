De Beers SA продает местным заводам по обработке алмазов больше сырья, чем требуется по закону

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Как сообщает Mining Weekly, она заявила, что компания продала на 30% больше алмазного сырья, чем 40% от производства, как требуется законодательством.Она сказала, что объем производства камней, требуемый покупателями, не возможно достичь при лимите продаж в 40% от добычи, и единственный способ сделать это - объедение сырья.«Наша модель продаж работает таким образом, что алмазы, производимые в разных странах, затем смешиваются, мы их сортируем и отбираем то, что заинтересовало бы клиентов в этих конкретных странах, основываясь на прибыльности» - сказала Зикалала.Добыча в Южной Африке упала на 65%, до 400 тыс. каратов, из-за снижения объемов добычи руды на руднике Венеция (Venetia) по мере приближения к переходу на подземную добычу.