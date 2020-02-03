Endiama продаст 30% своих акций в рамках IPO

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Ангольская государственная алмазодобывающая компания Endiama рассматривает возможность продажи 30% своих акций в рамках первичного публичного предложения (IPO) в 2022 году.Агентство Bloomberg привело слова председателя компании Жозе Ганги Жуниора (José Ganga Junior), который заявил, что продажа акций проводится в рамках плана Луанды по повышению прозрачности в алмазном секторе и увеличению производства.«Мы готовим Endiama к публичному листингу, и в настоящее время мы оцениваем стоимость компании, - сказал он. - Государство будет продолжать контролировать компанию даже после листинга».Ганга Жуниор добавил, что он предпочел бы пройти процедуру листинга на бирже в Луанде, столице Анголы, но он также примет во внимание советы банкиров компании.Ангола впервые объявила о своих планах приватизировать Endiama и частично разместить свой капитал на фондовой бирже в июле прошлого года.Португальское новостное агентство Lusa привело заявление министра минеральных ресурсов и нефти Анголы Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo), который сообщил, что в настоящее время создается агентство по минеральным ресурсам, которое будет служить в качестве регулятора и концессионера.Endiama больше не будет брать на себя эти роли.Азеведо сказал, что реорганизация горнодобывающего сектора последует за реорганизацией нефтяного сектора, в результате которой Sonangol продала свои нестратегические активы.Ожидается, что прибыль Endiama в этом году составит около $1,5 млрд по сравнению с $1,25 млрд, которые компания получила в 2018 году от реализации 8,47 млн каратов.Endiama управляет 41% акций Catoca и владеет пакетами акций некоторых вторичных аллювиальных проектов - Читолотоло (Chitolotolo), Чимбонго (Chimbongo), Камбанже (Cambange), Куанго (Cuango) и Луло (Lulo).Endiama совместно с российской компанией АЛРОСА проводили разведку алмазов на кимберлитовом проекте Луаше (Luaxe).Месторождение было открыто в 2013 году, на нем возможно добыть 350 млн каратов за 30 лет жизни шахты.Ранее сообщалось, что Endiama якобы теряла около 300 миллионов долларов в год за последнее десятилетие, продавая алмазы по ценам ниже рыночных.По словам Ганги Жуниора, алмазы продавались трем компаниям, в том числе одной, принадлежавшей Изабель душ Сантуш, самой богатой женщине Африки и дочери бывшего президента Анголы.«По нашей собственной оценке, мы теряли от 30% до 40% стоимости драгоценных камней, - сказал он. - Это больше не повторится».