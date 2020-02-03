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09 января 2020

На незаконные алмазные рудники в индийском заповеднике Панна совершили рейд

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india_flag.pngПосле сообщений о незаконной добыче алмазов в охраняемой лесной зоне возле Национального парка Панна лесной департамент провел рейды по пресечению старательской добычи драгоценных камней в непосредственной близости от буферной зоны парка в пятницу, 7 февраля, говорится в сообщении Times of India. Оборудование, используемое для копания, было конфисковано, а люди, занимающиеся добычей полезных ископаемых, скрылись. После нескольких лет старательской добычи алмазов в Панне драгоценные камни трудно найти в шахтах, расположенных за пределами джунглей. Большинство таких мелких шахт в настоящее время расположены на частных землях и фермерских полях.
«Жители деревни начали добычу полезных ископаемых прямо в лесу, а это невозможно без попустительства нашего персонала», - сообщил старший сотрудник лесного хозяйства.
Большое количество алмазных рудников эксплуатируется на охраняемой территории леса. Почти на регулярной основе жители деревни добывают алмазы на мелких рудниках в Панне. Администрация продает алмазы каждые три месяца, а вырученные средства передаются шахтерам после отчислений роялти.
Однако незаконных алмазных шахт больше, чем количество законных рудников, сданных в аренду администрацией, сообщили в лесном департаменте Индии. Во время рейда было конфисковано большое количество кирок и лопат.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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