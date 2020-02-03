Эксклюзив

Будущее рынка неразрывно связано с геммологией

По прошествии 2019 года, который оказался сложным для мировой алмазной отрасли, мы попросили Юрия Шелементьева, руководителя Геммологического центра МГУ и президента Национальной геммологической ассоциации (НГА), поделиться своими взглядами на...

Сегодня

Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии

По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии благодаря действиям, предпринятым в прошлом году. Представитель группы De Beers по связям со средствами массовой информации Дэвид Джонсон (David Johnson)...

03 февраля 2020

Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...

27 января 2020

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Высший суд Сингапура аннулировал ключевой патент Element Six

Сегодня
Новости

Высший суд Сингапура принял сторону IIa Technologies и установил, что один из ключевых патентов Element Six (Патент Сингапура №. 110508 или «SG‘ 508 »), который относится к обработке синтетических алмазов, выращенных с помощью метода химического осаждения из паровой фазы для улучшения их цвета, является недействительным. Высший суд постановил отозвать патент SG 508. В связи с этим судьи пришли к выводу, что IIa Technologies не нарушила патент SG 508, говорится в пресс-релизе компании. 

gr8effect
Фото: gr8effect (Pixabay)


Высший суд установил, что другой патент Element Six №15872, относящийся к производству алмазов для оптических приложений, является действительным и нарушен.
Вишал Мехта (Vishal Mehta), генеральный директор IIa Technologies, заявил: «За последние 15 лет компания IIa Technologies разработала свой запатентованный процесс и гордится работой, которую сотрудники фирмы проделали для того, чтобы представить выращенные в лаборатории алмазы миру. Нынешнее решение будет рассмотрено полностью, и затем компания предпримет необходимые шаги для защиты своих интересов». 
IIa Technologies и ее юристы изучают решение суда и рассмотрят следующие шаги, которые стоит предпринять.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished