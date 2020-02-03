Высший суд Сингапура аннулировал ключевой патент Element Six

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Фото: gr8effect (Pixabay)







Высший суд установил, что другой патент Element Six №15872, относящийся к производству алмазов для оптических приложений, является действительным и нарушен.

Вишал Мехта (Vishal Mehta), генеральный директор IIa Technologies, заявил: «За последние 15 лет компания IIa Technologies разработала свой запатентованный процесс и гордится работой, которую сотрудники фирмы проделали для того, чтобы представить выращенные в лаборатории алмазы миру. Нынешнее решение будет рассмотрено полностью, и затем компания предпримет необходимые шаги для защиты своих интересов».

IIa Technologies и ее юристы изучают решение суда и рассмотрят следующие шаги, которые стоит предпринять.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished Высший суд установил, что другой патент Element Six №15872, относящийся к производству алмазов для оптических приложений, является действительным и нарушен.Вишал Мехта (Vishal Mehta), генеральный директор IIa Technologies, заявил: «За последние 15 лет компания IIa Technologies разработала свой запатентованный процесс и гордится работой, которую сотрудники фирмы проделали для того, чтобы представить выращенные в лаборатории алмазы миру. Нынешнее решение будет рассмотрено полностью, и затем компания предпримет необходимые шаги для защиты своих интересов».IIa Technologies и ее юристы изучают решение суда и рассмотрят следующие шаги, которые стоит предпринять.

Высший суд Сингапура принял сторону IIa Technologies и установил, что один из ключевых патентов Element Six (Патент Сингапура №. 110508 или «SG‘ 508 »), который относится к обработке синтетических алмазов, выращенных с помощью метода химического осаждения из паровой фазы для улучшения их цвета, является недействительным. Высший суд постановил отозвать патент SG 508. В связи с этим судьи пришли к выводу, что IIa Technologies не нарушила патент SG 508, говорится в пресс-релизе компании.