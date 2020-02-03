Международная выставка ювелирных изделий INHORGENTA откроется в Мюнхене 14 февраля

Фото: KULSEN & HENNIG

INHORGENTA MUNICH также является международной торговой платформой по обмену знаниями и новаторскими идеями.В этом году на выставке, среди прочих знаменитых фирм, свою продукцию будет представлять бренд KULSEN & HENNIG, который выставит на продажу свои сертифицированные бриллианты цвета «шампань», добытые на руднике Аргайл (Argyle), а также новые экологичные упаковки для транспортировки камней.Все камни компании обладают различными оттенками от карамельного до темно-коричневого. Бриллианты имеют сертификаты и две лазерные гравировки - одна указывает на подлинность камня, другая подтверждает, что бриллиант имеет природное происхождение.Компания KULSEN & HENNIG также представит свою новую разработку - экологичную упаковку для транспортировки камней. Новая упаковка сделана из крафт-бумаги. Компания также предлагает использовать биоразлагаемую бумажную упаковочную ленту с клеем, не содержащим растворителей, и письменные вставки, изготовленные из прессованного картона.KULSEN & HENNIG расположена за стендом 309 в зале С1.