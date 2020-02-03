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09 января 2020

Международная выставка ювелирных изделий INHORGENTA откроется в Мюнхене 14 февраля

Сегодня
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Международная выставка ювелирных изделий, часов, дизайна, драгоценных камней и технологий INHORGENTA пройдет в Мюнхене, Германия, с 14 по 17 февраля 2020 года.
Ожидается, что на мероприятии будет представлено более 1000 экспонентов из 41 страны мира. 
Участники выставки смогут представить свои инновационные товары и изделия, а также создать прочные деловые отношения с покупателями.  

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Фото: KULSEN & HENNIG

INHORGENTA MUNICH также является международной торговой платформой по обмену знаниями и новаторскими идеями. 
В этом году на выставке, среди прочих знаменитых фирм, свою продукцию будет представлять бренд KULSEN & HENNIG, который выставит на продажу свои сертифицированные бриллианты цвета «шампань», добытые на руднике Аргайл (Argyle), а также новые экологичные упаковки для транспортировки камней.
Все камни компании обладают различными оттенками от карамельного до темно-коричневого. Бриллианты имеют сертификаты и две лазерные гравировки - одна указывает на подлинность камня, другая подтверждает, что бриллиант имеет природное происхождение.
Компания KULSEN & HENNIG также представит свою новую разработку - экологичную упаковку для транспортировки камней. Новая упаковка сделана из крафт-бумаги. Компания также предлагает использовать биоразлагаемую бумажную упаковочную ленту с клеем, не содержащим растворителей, и письменные вставки, изготовленные из прессованного картона.
KULSEN & HENNIG расположена за стендом 309 в зале С1.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург


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