Высший суд Сингапура признал компанию IIa Technologies виновной в нарушении патента на синтетические алмазы Element Six

Сегодня









Фото: gr8effect







Высший суд Сингапура установил, что компания IIa Technologies нарушила патент Element Six на патентованные синтетические алмазные изделия и способ их изготовления (патент Сингапура № 115872). Патент, о котором идет речь, относится к производству материала, который используется при выращивании алмазов как для ювелирных изделий, так и для оптических приложений, таких как инфракрасная спектроскопия и лазерная оптика высокой мощности. Вторичный патент Element Six, относящийся к обработке синтетических алмазов выращенных с помощью метода химического осаждения из паровой фазы (патент Сингапура № 110508), не был признан действительным в Сингапуре, и Element Six рассматривает свои правовые варианты в отношении этого решения. Element Six инвестировала сотни миллионов долларов в течение более 60 лет, чтобы стать ведущим производителем синтетического алмазного материала, разрабатывая новый материал для решения некоторых из самых сложных задач науки и промышленности. Любое использование патентов Element Six без согласия компании негативно сказывается на ее способности получать полную отдачу от своих инвестиций и подрывает ее способность проводить дальнейшие важные исследования и разработки.

Вальтер Хюн (Walter Hühn), исполнительный директор Element Six, сказал: «Это решение подтверждает действительность нашего патента на производство синтетических алмазов выращенных с помощью метода химического осаждения из паровой фазы, и мы имеем аналогичные патенты во многих юрисдикциях. Мы будем и впредь проявлять бдительность в отношении любых других потенциальных нарушений наших прав на интеллектуальную собственность во всем мире, и мы будем активно защищать свои права - так же, как это делает любая компания, - потому что только защищая нашу способность мы можем получить полную отдачу от наших инвестиций в исследования и разработки, которые жизненно важны для нашего будущего."

Element Six производит синтетические алмазы для ювелирных изделий Lightbox, а также для целого ряда промышленных и технологических применений, таких как бурение и добыча полезных ископаемых, автомобильный и аэрокосмический секторы, оптика, бытовая электроника и даже приложения следующего поколения, такие как квантовые датчики.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished







