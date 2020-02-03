Алмазный рудник Вэст-Энд в Южной Африке будет продан на аукционе

Рудник, который представляет собой традиционную алмазоносную кимберлитовую трубку, имеет достаточные запасы, чтобы просуществовать еще минимум 20 лет.Богатые алмазные месторождения были открыты в 1919 году.Исполнительный директор Rex Exploration Кристо Снайман (Christo Snyman) сказал, что добыча была коммерчески выгодной с 2003 года, когда компания начала разрабатывать ресурс.«Все требования выполнены, право на добычу было выдано 13 декабря 2005 года сроком на 22 года. Оно будет действительно до 13 декабря 2027 года», - сказал он.Снайман добавил, что в настоящее время компания работает в одну смену.«Я бы сказал, что, работая в две смены, в месяц можно добывать и перерабатывать около 8 тыс. тонн кимберлита», - сказал он.Компания начала проходку слепых стволов на глубину 220 м и обнаружила запасы в 500 тыс. тонн кимберлита.«В 1960-х годах De Beers Consolidated Mines пробурили трубку на глубине до 1000 футов, - сообщил Симан. - Таким образом, доказанные запасы составляют 2,2 миллиона тонн».Согласно его заявлению, содержание алмазов в руде составляет 15 каратов на 100 тонн руды, а стоимость алмазов достигала 180-200 долларов за карат.На руднике Вэст-Энд преобладают алмазы от белого до товарного белого цвета, а количество желтых и светло-коричневых алмазов очень мало.