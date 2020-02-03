Алмазный рудник Вэст-Энд в Южной Африке будет продан на аукционе

Алмазный рудник Вест-Энд (West End), подземная шахта в Северо-Капской провинции в Южной Африке, будет выставлен на продажу в начале следующего месяца.
Согласно данным Aucor Auction, шахта, которая в настоящее время принадлежит Rex Exploration, консорциуму владельцев, будет выставлена на аукцион.
Рудник, который представляет собой традиционную алмазоносную кимберлитовую трубку, имеет достаточные запасы, чтобы просуществовать еще минимум 20 лет.
Богатые алмазные месторождения были открыты в 1919 году.
Исполнительный директор Rex Exploration Кристо Снайман (Christo Snyman) сказал, что добыча была коммерчески выгодной с 2003 года, когда компания начала разрабатывать ресурс.
«Все требования выполнены, право на добычу было выдано 13 декабря 2005 года сроком на 22 года. Оно будет действительно до 13 декабря 2027 года», - сказал он.
Снайман добавил, что в настоящее время компания работает в одну смену.
«Я бы сказал, что, работая в две смены, в месяц можно добывать и перерабатывать около 8 тыс. тонн кимберлита», - сказал он.
Компания начала проходку слепых стволов на глубину 220 м и обнаружила запасы в 500 тыс. тонн кимберлита.
«В 1960-х годах De Beers Consolidated Mines пробурили трубку на глубине до 1000 футов, - сообщил Симан. - Таким образом, доказанные запасы составляют 2,2 миллиона тонн».
Согласно его заявлению, содержание алмазов в руде составляет 15 каратов на 100 тонн руды, а стоимость алмазов достигала 180-200 долларов за карат.
На руднике Вэст-Энд преобладают алмазы от белого до товарного белого цвета, а количество желтых и светло-коричневых алмазов очень мало.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка