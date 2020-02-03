Ушел из жизни выдающийся российский геолог-исследователь Борис Зубарев

Сегодня

Скончался Зубарев Борис Матвеевич, кавалер восьми орденов Советского Союза и России, участник Великой Отечественной войны, заслуженный геолог РФ, трижды лауреат Государственной премии СССР.Борис Матвеевич родился 19 ноября 1921 года в Иркутске. Воевал на Халхин-Голе. Прошел всю Великую Отечественную Войну, во время которой служил авиационным техником, а потом переучился на летчика-истребителя.В мирное время внес огромный вклад в развитие геологии в России. После окончания войны поступил на геологический факультет Казахского горно-металлургического института и еще во время обучения открыл Савинское месторождение магнезитов.Именно под его руководством впервые в Западной Африке были открыты кимберлитовые трубки.В 1965 году Б. М. Зубарев получил должность начальника Управления «Главвостокгеологии» в Государственном производственно-геологическом комитете РСФСР и в том же году был назначен заместителем председателя Госкомитета, затем заместителем министра геологии РСФСР, а в августе 1966 года – первым заместителем министра геологии РСФСР.С августа 1976 года по март 1987 года он занимал пост первого заместителя министра геологии СССР, курируя на этом посту алмазные и золотодобывающие предприятия в СССР. За время своей работы Б. М. Зубарев 52 раза был в Якутии на месторождениях полезных ископаемых. Алмазная трубка «Юбилейная» была открыта при его участии.Он помог в выявлении и ускоренной разведке многих крупных месторождений полезных ископаемых в Архангельской области, месторождения золота «Сухой Лог» в Иркутской области, Дукатского месторождения серебряных руд в Магаданской области.В 1987 году Б. М. Зубарев ушел на персональную пенсию, но продолжал заниматься любимым делом всей своей жизни. С 1998 по 2012 годы он являлся генеральным директором, а с 2013 года и до последних дней – помощником генерального директора ОАО «Первая горнорудная компания».Редакция Rough&Polished приносит искренние соболезнования родным и близким Бориса Матвеевича.