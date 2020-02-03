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30 декабря 2019

DGCX начала 2020 год с активных продаж

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Дубайская биржа золота и сырьевых товаров (Dubai Gold & Commodities Exchange, DGCX) начала активно свою деятельность в 2020 году. Январь стал лучшим месяцем торгов флагманским продуктом биржи - фьючерсами на золото - с июля 2008 года. В месячном исчислении объем продаж вырос на 66,25%, а рост объема продаж в годовом исчислении составил 515%. Это обусловлено тем, что растущая геополитическая напряженность во всем мире подтолкнула инвесторов к созданию «безопасной гавани» для своих активов. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediary (WTI) также зафиксировали рост объема в январе по сравнению с прошлым месяцем на 18,26%. 

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Фото: geralt (Pixabay)


Биржа также зафиксировала ежемесячную среднюю сумму открытых позиций в январе в размере 366 481 контракт по сравнению с 314 729 контрактами в декабре прошлого года. Общий показатель открытых позиций в 2019 году составил 324 803 контракта, самый высокий показатель за год. 
Ле Маль (Les Male), генеральный директор DGCX, прокомментировал ситуацию: «Мы безмерно гордимся ростом, который мы наблюдали в прошлом году, и рады, что мы продолжили эту тенденцию в 2020 году благодаря активной торговле по всем направлениям, в частности нашим флагманским продуктом - фьючерсами на золото. Высокие результаты продаж в январе на фоне волатильной рыночной ситуации указывают на позитивный прогноз на предстоящий год, так как мы рассчитываем на дальнейшее укрепление нашей позиции как крупнейшей и наиболее диверсифицированной биржи на Ближнем Востоке и предоставление нашим членам и участникам более широкого спектра продуктов для безопасного хеджирования рисков».
Валютный портфель биржи G6 стал еще одним драйвером торгов в прошлом месяце, увеличив объем продаж на 419% в годовом исчислении. 
Среди валютных пар австралийский доллар (AUD) показал самые высокие результаты в январе с июня 2010 года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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