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30 декабря 2019

Зимбабве нужна разведка - министр горнорудной промышленности

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zimbabwe_flag.pngЗимбабве, которая богата полезными ископаемыми, в значительной степени нуждается в проведении дополнительной геологоразведки. Об этом сообщил министр горнорудной промышленности страны Уинстон Читандо (Winston Chitando) во время африканского  горнодобывающего форума в Кейптауне. 
Он сказал, что, хотя в Зимбабве имеется более 60 полезных ископаемых, только 10 из них активно добываются из-за отсутствия программ по проведению геологоразведочных работ.
«Большая часть разведки полезных ископаемых в Зимбабве была проведена в 1950-х и 1960-х годах, - отметил он. - Это было сделано с использованием старых технологий, поэтому у тех, кто интересуется разведкой [в Зимбаве], есть огромный потенциал».
Читандо добавил, что, хотя у Зимбабве есть ресурсы минерального и человеческого капитала, стране не хватает притоков капитала для развития отрасли.
По его словам, министерство имеет амбициозные планы по расширению отрасли с оборота в $2,7 миллиардов в 2017 году, до $12 миллиардов  к 2023 году и $20 миллиардов  к 2030 году.
Согласно заявлению Читандо, для раскрытия истинного минерально-сырьевого потенциала в горнодобывающей промышленности внедряются различные методы бенефикации и создания добавленной стоимости.
«Основной упор делается на бенефикацию полезных ископаемых по всей цепочке создания стоимости в горнодобывающей промышленности, чтобы превратить минеральные ресурсы страны в катализатор экономического роста», - сказал он.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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