Lucara добыла алмаз весом 549 каратов на руднике в Ботсване

Фото: Lucara Diamond

Алмазодобывающая компания ранее сообщала, что на том же рудном блоке был произведен драгоценный камень весом 176 каратов.«Lucara очень рада начать 2020 год с добычи двух крупных высококачественных алмазов. Производство этих камней закрепляет позитивные результаты, достигнутые после завершения продаж в 4-м квартале в декабре и объявления о нашем новаторском партнерстве с Louis Vuitton по обработке алмаза «Sewelô» в январе», - сказала она.В Lucara заявили, что со временем компания примет решение о продаже алмазов массой 176 и 549 каратов.В текущем финансовом году на Карове было произведено шесть алмазов весом более 100 каратов.Lucara ранее добывала и другие дорогостоящие алмазы, в частности «Sewelô» весом 1 758 каратов, «Lesedi La Rona» массой 1 109 каратов и «Constellation», вес которого составил 813 каратов.