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30 декабря 2019

Lucara добыла алмаз весом 549 каратов на руднике в Ботсване

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Lucara Diamond добыла цельный белый алмаз исключительной чистоты массой 549 каратов на полностью принадлежащем компании руднике Карове (Karowe) в Ботсване.
По словам исполнительного директора компании Эйры Томас (Eira Thomas), бриллиант весом 549 каратов является четвертым по величине алмазом, добытым на Карове, и первым крупным драгоценным камнем, добытым с помощью технологии рентгеновской передачи (X-Ray Transmission, XRT) и системы Mega Diamond Recovery (MDR), которые были введены в эксплуатацию в 2017 году. 

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                               Фото: Lucara Diamond


Алмазодобывающая компания ранее сообщала, что на том же рудном блоке был произведен драгоценный камень весом 176 каратов.
«Lucara очень рада начать 2020 год с добычи двух крупных высококачественных алмазов. Производство этих камней закрепляет позитивные результаты, достигнутые после завершения продаж в 4-м квартале в декабре и объявления о нашем новаторском партнерстве с Louis Vuitton по обработке алмаза «Sewelô» в январе», - сказала она.
В Lucara заявили, что со временем компания примет решение о продаже алмазов массой 176 и 549 каратов.
В текущем финансовом году на Карове было произведено шесть алмазов весом более 100 каратов.
Lucara ранее добывала и другие дорогостоящие алмазы, в частности «Sewelô» весом 1 758 каратов, «Lesedi La Rona» массой 1 109 каратов и «Constellation», вес которого составил 813 каратов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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