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30 декабря 2019

Ангола в 2022 году увеличит добычу алмазов до 14 млн каратов

Сегодня
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angola_flag.pngАнгола намерена увеличить добычу алмазов до 14 миллионов каратов в 2022 году с чуть более 9,1 миллиона каратов, добытых в 2019 году. Об этом сообщил министр природных ресурсов страны Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo).
Власти Анголы заявили, что 12 алмазодобывающих компаний будут отвечать за увеличение производства в стране.
Несколько алмазных проектов в настоящее время проходят реструктуризацию и получают новые инвестиции.
К ним относятся основные проекты, такие как Камутуэ (Camutuê) и Луо (Luo), Калонда (Calonda) и Луарика (Luarica). 
Во вторник Азеведо сказал делегатам во время Африканского горнодобывающего форума в Кейптауне, что Ангола хочет диверсифицировать свою экономику и отойти от нефти и алмазов.
Он заявил, что правительство ищет другие альтернативы, такие как производство золота, железной руды, марганца и серебра.
Азеведо также сказал, что власти Луанды борются с коррупцией, чтобы привлечь новые инвестиции.
«Прошли те времена, когда коррупция была общепринятой практикой», - сказал он.
Государственные прокуроры в Анголе недавно предъявили обвинения Изабель душ Сантуш, самой богатой женщине Африки и дочери бывшего президента Анголы, в мошенничестве, неэффективном управлении и растрате средств во время ее недолгого пребывания на посту главы государственной нефтяной компании Sonangol.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка

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