Ангола в 2022 году увеличит добычу алмазов до 14 млн каратов

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Ангола намерена увеличить добычу алмазов до 14 миллионов каратов в 2022 году с чуть более 9,1 миллиона каратов, добытых в 2019 году. Об этом сообщил министр природных ресурсов страны Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo).Власти Анголы заявили, что 12 алмазодобывающих компаний будут отвечать за увеличение производства в стране.Несколько алмазных проектов в настоящее время проходят реструктуризацию и получают новые инвестиции.К ним относятся основные проекты, такие как Камутуэ (Camutuê) и Луо (Luo), Калонда (Calonda) и Луарика (Luarica).Во вторник Азеведо сказал делегатам во время Африканского горнодобывающего форума в Кейптауне, что Ангола хочет диверсифицировать свою экономику и отойти от нефти и алмазов.Он заявил, что правительство ищет другие альтернативы, такие как производство золота, железной руды, марганца и серебра.Азеведо также сказал, что власти Луанды борются с коррупцией, чтобы привлечь новые инвестиции.«Прошли те времена, когда коррупция была общепринятой практикой», - сказал он.Государственные прокуроры в Анголе недавно предъявили обвинения Изабель душ Сантуш, самой богатой женщине Африки и дочери бывшего президента Анголы, в мошенничестве, неэффективном управлении и растрате средств во время ее недолгого пребывания на посту главы государственной нефтяной компании Sonangol.