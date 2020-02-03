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30 декабря 2019

Anglo призывает к действиям против незаконной добычи полезных ископаемых

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По словам генерального директора Anglo American Марка Кутифани (Mark Cutifani), участники горнодобывающей промышленности не могут позволить незаконной деятельности в области добычи алмазов продолжаться.
«Мы должны действовать, - сказал он делегатам во время Африканского горнодобывающего форума в Кейптауне. - Так мы заслужим доверие, необходимое для продолжения добычи полезных ископаемых и металлов, способствующих человеческому прогрессу». 

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Фото: afandi_ahmad_syaikhu (Pixabay)


Кутифани сообщил, что принадлежащая Anglo на 85% компания De Beers решила разработать Tracr, технологическую платформу с поддержкой блокчейн-технологии, которая помогает повысить доверие среди различных участников отрасли в алмазном секторе.
Согласно его заявлению, это связано с тем, чтобы обеспечить подлинность бриллиантов и ответственную поставку в ювелирные магазины.
«Что касается нашего алмазного бизнеса, De Beers обеспечивает примерно треть мировых поставок алмазов в стоимостном выражении. При разработке Tracr мы четко осознавали, что это будет не только платформа De Beers, - сказал он. - Вместо этого мы работали над созданием платформы, которую вся алмазная индустрия могла бы использовать в стремлении быть более открытой и прозрачной».
Кутифани сказал, что с момента своего запуска Tracr привлекла более широкую базу производителей алмазови бриллиантов и участников розничной торговли.
Это сотрудничество, по его словам, помогло создать значительный импульс. В компании считают, что возможности аутентификации на основе данных Tracr обладают огромным потенциалом.
«Мы уверяем наши заинтересованные стороны и общество в целом в том, что алмазы, которые мы производим, являются природными, добытыми этическим и законным способом, а также в том, что они несут значительную ценность для них и всей цепочки создания стоимости алмазов, - добавил Кутифани. - Участие нескольких производителей алмазов, компаний среднего потока алмазопровода и розничных торговцев означает, что мы, как коллектив, можем теперь повысить доверие и эффективность в отрасли, тем самым улучшая показатели затрат и доходов при торговле алмазами».
Глава Anglo American также сказал, что усилия фирмы по укреплению доверия на всех этапах цепочки создания стоимости алмазов затронули деятельность как старателей, так и мелких шахтеров.
«Это важные игроки отрасли, которые вносят большой вклад в мировую алмазную индустрию благодаря своей старательской добыче на африканском континенте, - заявил он. - Многие участники этого сектора работают неформально и не имеют регулирующих норм. Участники этого сектора часто не имеют доступа к устоявшимся международным рынкам и официальным каналам продаж».
В настоящее время DeBeers пилотирует новаторскую программу в Сьерра-Леоне под названием GemFair ™.
Эта программа направлена ​​на создание безопасного и прозрачного пути выхода на рынок алмазов, добытых старателями или мелкими компаниями с соблюдением этических норм.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка


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