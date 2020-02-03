В Ботсване находятся 12 тыс. кимберлитовых кластеров, ожидающих инвесторов

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В Ботсване, которая является вторым по величине производителем алмазов в мире, находятся 12 тыс. кимберлитовых кластеров, открытых для потенциальных инвесторов.«В секторе разведки алмазов все еще есть возможности для тех, кто заинтересован в этом бизнесе», - сказал новый министр минеральных ресурсов страны Лефоко Моаги (Lefoko Moagi) во время Африканского горнодобывающего форума в Кейптауне.Он показал участникам мероприятия карту с 261 кимберлитовым полем, на которые предлагаются лицензии.В частности, De Beers владеет двумя лицензиями на добычу на руднике Жваненг (Jwaneng) из 27 доступных лицензированных кимберлитовых месторождений на этой шахте.На Орапа (Orapa) также имеется около 80 лицензированных участков, а добыча велась только на руднике Карове (Karowe), принадлежащем Lucara, и шахтах Орапа, Летлхакане (Letlhakane) и Дамтшаа (Damtshaa), которые принадлежат De Beers.