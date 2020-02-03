В Ботсване находятся 12 тыс. кимберлитовых кластеров, ожидающих инвесторов

В Ботсване, которая является вторым по величине производителем алмазов в мире, находятся 12 тыс. кимберлитовых кластеров, открытых для потенциальных инвесторов.
«В секторе разведки алмазов все еще есть возможности для тех, кто заинтересован в этом бизнесе», - сказал новый министр минеральных ресурсов страны Лефоко Моаги (Lefoko Moagi) во время Африканского горнодобывающего форума в Кейптауне.
Он показал участникам мероприятия карту с 261 кимберлитовым полем, на которые предлагаются лицензии.
В частности, De Beers владеет двумя лицензиями на добычу на руднике Жваненг (Jwaneng) из 27 доступных лицензированных кимберлитовых месторождений на этой шахте.
На Орапа (Orapa) также имеется около 80 лицензированных участков, а добыча велась только на руднике Карове (Karowe), принадлежащем Lucara, и шахтах Орапа, Летлхакане (Letlhakane) и Дамтшаа (Damtshaa), которые принадлежат De Beers.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished