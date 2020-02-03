Индийская алмазная индустрия потрясена вспышкой коронавируса в Китае

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Фото: geralt (Pixabay)







Индия является крупнейшим в мире центром огранки алмазов, а Сурат является центром производства бриллиантов. Экспорт бриллиантов из Индии составляет 85% от всей экспортной продукции страны. Вспышка коронавируса в Китае неизбежно скажется на продажах бриллиантов, если ситуация не окажется под контролем в ближайшее время. Цены на бриллианты не будут расти, а маржа производителей окажется под давлением.

Общий экспорт бриллиантов в первые девять месяцев текущего финансового года сократился на 17,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Промышленность ожидала улучшения экспорта в четвертом квартале после заключения торгового соглашения между США и Китаем. Однако в нынешних условиях экспорт вряд ли покажет рост в четвертом квартале.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished Индия является крупнейшим в мире центром огранки алмазов, а Сурат является центром производства бриллиантов. Экспорт бриллиантов из Индии составляет 85% от всей экспортной продукции страны. Вспышка коронавируса в Китае неизбежно скажется на продажах бриллиантов, если ситуация не окажется под контролем в ближайшее время. Цены на бриллианты не будут расти, а маржа производителей окажется под давлением.Общий экспорт бриллиантов в первые девять месяцев текущего финансового года сократился на 17,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Промышленность ожидала улучшения экспорта в четвертом квартале после заключения торгового соглашения между США и Китаем. Однако в нынешних условиях экспорт вряд ли покажет рост в четвертом квартале.

Индийские экспортеры бриллиантов выразили опасения по поводу снижения спроса на эти камни в Китае, Гонконге и Дальнем Востоке из-за вспышки коронавируса.Недавно компания De Beers сообщила, что в пером цикле продаж 2020 года цены на алмазы выросли на 3-4%. Алмазодобывающая компания реализовала камни на сумму $ 545 млн в первом цикле продаж этого года после сложного 2019 года, и это стало предзнаменованием того, что отрасль находится на пути восстановления.