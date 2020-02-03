Сьерра-Леоне нуждается в надежных партнерах по добыче полезных ископаемых

Сьерра-Леоне, которая пережила год насилия, вызванного так называемыми кровавыми алмазами, теперь ищет «заслуживающих доверия» партнеров по добыче.
Президент Джулиус Маада Био заявил в своем выступлении во время Африканского горнодобывающего форума на тему «Инвестиции в африканскую горнодобывающую промышленность» в Кейптауне в этом году, что эта западноафриканская страна также открыта для надежных и терпеливых инвесторов, которые ценят справедливые и этические принципы и методы ведения бизнеса.
«Бизнес - это не игра с нулевым балансом, и так не должно быть, - сказал он. - Бизнес - это по сути транзакции. Переговоры и компромисс не являются грязными словами в бизнесе. Все, что мы стремимся сделать как страна, - это дать обязательство, в рамках которого все стороны приходят к единому мнению о том, как наилучшим образом изменить и развить отношения между инвестором и принимающей страной, чтобы мы все смогли получить взаимовыгодный результат».
Президент Био сказал, что если сделка кажется сомнительной, то правительство, скорее всего, от нее откажется.
«Как правительство мы хотим работать с терпеливыми и надежными партнерами-инвесторами, - сказал он. - Мы не заинтересованы в игроках, которые спекулируют против того, что, как они утверждают, является «недоказанными» запасами или неясными геологическими и техническими данными для того, чтобы провернуть несправедливые сделки».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished