Сьерра-Леоне нуждается в надежных партнерах по добыче полезных ископаемых

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«Бизнес - это не игра с нулевым балансом, и так не должно быть, - сказал он. - Бизнес - это по сути транзакции. Переговоры и компромисс не являются грязными словами в бизнесе. Все, что мы стремимся сделать как страна, - это дать обязательство, в рамках которого все стороны приходят к единому мнению о том, как наилучшим образом изменить и развить отношения между инвестором и принимающей страной, чтобы мы все смогли получить взаимовыгодный результат».Президент Био сказал, что если сделка кажется сомнительной, то правительство, скорее всего, от нее откажется.«Как правительство мы хотим работать с терпеливыми и надежными партнерами-инвесторами, - сказал он. - Мы не заинтересованы в игроках, которые спекулируют против того, что, как они утверждают, является «недоказанными» запасами или неясными геологическими и техническими данными для того, чтобы провернуть несправедливые сделки».