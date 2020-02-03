Эксклюзив

Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии

По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии благодаря действиям, предпринятым в прошлом году. Представитель группы De Beers по связям со средствами массовой информации Дэвид Джонсон (David Johnson)...

03 февраля 2020

Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...

27 января 2020

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Сьерра-Леоне нуждается в надежных партнерах по добыче полезных ископаемых

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Сьерра-Леоне, которая пережила год насилия, вызванного так называемыми кровавыми алмазами, теперь ищет «заслуживающих доверия» партнеров по добыче.
Президент Джулиус Маада Био заявил в своем выступлении во время Африканского горнодобывающего форума на тему «Инвестиции в африканскую горнодобывающую промышленность» в Кейптауне в этом году, что эта западноафриканская страна также открыта для надежных и терпеливых инвесторов, которые ценят справедливые и этические принципы и методы ведения бизнеса. 

MichaelGaida
Фото: MichaelGaida (Pixabay)


«Бизнес - это не игра с нулевым балансом, и так не должно быть, - сказал он. - Бизнес - это по сути транзакции. Переговоры и компромисс не являются грязными словами в бизнесе. Все, что мы стремимся сделать как страна, - это дать обязательство, в рамках которого все стороны приходят к единому мнению о том, как наилучшим образом изменить и развить отношения между инвестором и принимающей страной, чтобы мы все смогли получить взаимовыгодный результат».
Президент Био сказал, что если сделка кажется сомнительной, то правительство, скорее всего, от нее откажется.
«Как правительство мы хотим работать с терпеливыми и надежными партнерами-инвесторами, - сказал он. - Мы не заинтересованы в игроках, которые спекулируют против того, что, как они утверждают, является «недоказанными» запасами или неясными геологическими и техническими данными для того, чтобы провернуть несправедливые сделки».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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