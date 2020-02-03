Мартовские ярмарки ювелирных изделий HKTDC перенесены на май

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Совет по развитию торговли в Гонконге (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC) заявил, что Гонконгская международная выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга и Гонконгская международная ювелирная выставка перенесены на 18-21 мая в связи со вспышкой коронавируса.Выставки, которые будут проводиться в одно и то же время в AsiaWorld-Expo (AWE), первоначально должны были проходить 2-6 марта в AWE и 4-8 марта в Гонконгском выставочном и конференц-центре.По словам организаторов, решение было принято правительством Специального административного района Гонконг в рамках программы по предотвращению распространения коронавируса и после консультации с представителями ювелирной промышленности.