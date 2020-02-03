Эксклюзив

Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии

По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии благодаря действиям, предпринятым в прошлом году. Представитель группы De Beers по связям со средствами массовой информации Дэвид Джонсон (David Johnson)...

03 февраля 2020

Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...

27 января 2020

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

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Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Мартовские ярмарки ювелирных изделий HKTDC перенесены на май

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Новости

Совет по развитию торговли в Гонконге (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC) заявил, что Гонконгская международная выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга и Гонконгская международная ювелирная выставка перенесены на 18-21 мая в связи со вспышкой коронавируса.
Выставки, которые будут проводиться в одно и то же время в AsiaWorld-Expo (AWE), первоначально должны были проходить 2-6 марта в AWE и 4-8 марта в Гонконгском выставочном и конференц-центре.
По словам организаторов, решение было принято правительством Специального административного района Гонконг в рамках программы по предотвращению распространения коронавируса и после консультации с представителями ювелирной промышленности.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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