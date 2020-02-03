АЛРОСА переносит свои аукционы из Гонконга в другие локации

Сегодня

Мартовские аукционы по продаже алмазов специальных размеров, добытых АЛРОСА, и бриллиантов будут перенесены из Гонконга в другие локации.Согласно сообщению компании, международный алмазный аукцион будет проходить в Москве в период со 2 по 18 марта 2020 года. Бриллиантовый тендер состоится в Рамат-Гане (Израиль), даты проведения будут объявлены позднее.«Организаторы крупной ювелирной выставки в Гонконге, в которой мы ежегодно принимаем участие и проводим аукционы и тендеры по продаже алмазов и бриллиантов, приняли решение о ее переносе с марта на вторую половину мая. Мы также скорректировали свои бизнес-планы и перенесли аукционы, запланированные на март в рамках выставки, в другие локации», - прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.