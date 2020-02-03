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Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

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30 декабря 2019

АЛРОСА переносит свои аукционы из Гонконга в другие локации

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alrosa_news_logo.pngМартовские аукционы по продаже алмазов специальных размеров, добытых АЛРОСА, и бриллиантов будут перенесены из Гонконга в другие локации.
Согласно сообщению компании, международный алмазный аукцион будет проходить в Москве в период со 2 по 18 марта 2020 года. Бриллиантовый тендер состоится в Рамат-Гане (Израиль), даты проведения будут объявлены позднее.
«Организаторы крупной ювелирной выставки в Гонконге, в которой мы ежегодно принимаем участие и проводим аукционы и тендеры по продаже алмазов и бриллиантов, приняли решение о ее переносе с марта на вторую половину мая. Мы также скорректировали свои бизнес-планы и перенесли аукционы, запланированные на март в рамках выставки, в другие локации», - прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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