Ангола определит новые участки для добычи алмазов

В документе также отмечается, что 12 алмазодобывающих компаний будут нести основную ответственность за увеличение производства алмазов в стране.«Для достижения ожидаемых целей в нескольких проектах проводится реструктуризация и привлекаются новые инвестиции», - говорится в документе.Основными проектами, как сообщается, являются Камутуэ (Camutuê) и Луо (Luo), Калонда (Calonda) и Луарика (Luarica).Ангола также заявила, что продолжит борьбу с незаконной торговлей алмазами и нелегальной иммиграцией в районах разведки алмазов.В 2019 году Ангола произвела 9,086 млн каратов в результате промышленной деятельности, что на 4,8% меньше, чем в предыдущем году в связи с закрытием алмазного рудника.Тем не менее годовой объем производства составил 9,121 млн каратов при полупромышленном производстве.Ожидается, что в 2022 году добыча алмазов возрастет до 13,8 млн каратов.