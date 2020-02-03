Ангола определит новые участки для добычи алмазов

Ангола планирует определить новые области концессий для добычи алмазов, говорится в документе, выпущенном министерством минеральных ресурсов страны.
В документе под названием «Ангольский алмазный потенциал», с которым ознакомилось агентство Rough & Polished на Африканской горнодобывающей конференции в Кейптауне, Южная Африка, сообщается, что Ангола планирует расширить разведочные работы с 200 до 350 участков.
Однако в документе не указано сроков выполнения этой цели.
В документе также отмечается, что 12 алмазодобывающих компаний будут нести основную ответственность за увеличение производства алмазов в стране.
«Для достижения ожидаемых целей в нескольких проектах проводится реструктуризация и привлекаются новые инвестиции», - говорится в документе.
Основными проектами, как сообщается, являются Камутуэ (Camutuê) и Луо (Luo), Калонда (Calonda) и Луарика (Luarica).
Ангола также заявила, что продолжит борьбу с незаконной торговлей алмазами и нелегальной иммиграцией в районах разведки алмазов.
В 2019 году Ангола произвела 9,086 млн каратов в результате промышленной деятельности, что на 4,8% меньше, чем в предыдущем году в связи с закрытием алмазного рудника.
Тем не менее годовой объем производства составил 9,121 млн каратов при полупромышленном производстве.
Ожидается, что в 2022 году добыча алмазов возрастет до 13,8 млн каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка