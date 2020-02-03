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30 декабря 2019

Pandora пообещала достичь нулевого углеродного баланса к 2025 году

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Pandora объявила, что до конца следующего года она опубликует план по сокращению выбросов по всей своей цепочке создания стоимости в соответствии с Парижским соглашением.  

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                           Фото: Pandora


Признавая необходимость срочных действий в защиту климата,  Pandora ставит перед собой две дополнительные цели. В 2020 году компания будет получать 100% возобновляемую электроэнергию на своих двух производственных мощностях в Таиланде, а к 2025 году достигнет нулевого углеродного баланса в своей деятельности. Это включает в себя выбросы углекислого газа от производственной инфраструктуры Pandora, принадлежащих компании и управляемых ею магазинов, товарно-распределительных площадок и офисов. 
«Решение проблемы изменения климата является одной из самых больших проблем, стоящих сегодня перед миром, и как крупная глобальная компания мы обязаны внести свой вклад в необходимые решения. Ответственная бизнес-практика, такая как переработка материалов и отходов, всегда была частью работы Pandora, и теперь мы стремимся к амбициозным целям по сокращению выбросов углекислого газа и повышению устойчивости в ювелирной промышленности», - сказал генеральный директор Александр Лачик (Alexander Lacik).

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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