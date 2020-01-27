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30 декабря 2019

Anglo намерена «переосмыслить и пересмотреть» систему продаж алмазов De Beers сайтхолдерам

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Компания De Beers, которой на 85% владеет Anglo American, рассматривает вопрос о том, как улучшить систему продаж алмазного сырья сайтхолдерам.
«Мы должны переосмыслить и пересмотреть этот процесс, но мы должны сделать это вместе с производителями бриллиантов, а не для них», - привело агентство Miningmx заявление генерального директора Anglo Марка Кутифани (Mark Cutifani) во время текущей горнодобывающей конференции в Кейптауне.
«Я не знаю, какой подход мы изберем, но всем, кто является нашими партнерами, придется принять новые правила», - добавил он. 

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Фото: De Beers


Пресс-секретарь De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) недавно заявил Rough & Polished, что в ближайшие месяцы компания будет напрямую общаться с клиентами о осоздании нового контрактного периода для сайтхолдеров. Такой шаг будет направлен на максимизацию значительных возможностей в алмазном секторе.
В прошлом месяце агентство Bloomberg News сообщило, что De Beers планирует сократить количество сайтхолдеров в конце текущего срока.
Шестилетний сайтхолдерский контракт, который регулирует правила проведения торговых сессий, закончится в этом году.
Слабые продажи в последние две недели, предшествовавшие Рождеству в 2018 году, привели к снижению аппетита у ритейлеров к пополнению запасов в начале 2019 года. Это привело к переизбытку запасов в среднем потоке алмазопровода, и впоследствии спрос на алмазное сырье значительно сократился. 
Данные проблемы усугублялись из-за нехватки ликвидности в среднем сегменте алмазопровода, а также из-за ситуации в его нижнем сегменте, в том числе в связи с увеличением доли онлайн-продаж, закрытием некоторых розничных торговых точек, а также увеличением числа розничных продавцов, переходящих на торговлю в Интернете. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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