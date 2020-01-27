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30 декабря 2019

Индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий приветствует меры по расширению сектора малого и среднего бизнеса

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Министр финансов Индии в рамках распределения союзного бюджета на 2020-21 финансовый год представила ряд инициатив, которые обнадежили всю отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий в стране. Правительство предложило снизить импортную пошлину на платину с нынешних 12,5% до 7,5%. Кроме того, предложение о создании биржи для торговли драгоценными металлами в деловом районе Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) является обнадеживающим шагом для привлечения международной торговли слитками.
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Exports Promotion Council), сказал: «Бюджет Союза, объявленный министром финансов, безусловно, будет стимулировать внутреннее потребление драгметаллов и направит экономику в целом по траектории роста. Мы твердо верим, что правительство намерено сделать Индию экономикой с оборотом в ​​5 триллионов долларов США».
«Предложение о создании биржи по торговле драгметаллами в GIFT City привлечет международную торговлю слитками в Индию. Это также поможет в создании в Индии полноценной биржи драгоценных металлов. Кроме того, мы понимаем, что правительство теперь приравняло сектор торговли слитками золота к единому режиму ввозной пошлины, увеличив налог на импорт золотых монет с 10% до 12,5%. Нашим требованием было снижение импортной пошлины на слитки до 4% с 12,5%», - добавил Агравал.

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Фото: Linda Hamilton (Pixabay)
 
Комментируя другие важные аспекты бюджета, Прамод Агарвал заявил: «Такие инициативы, как финансирование счетов-фактур, оборотный капитал и долговое финансирование банками и небанковскими финансовыми организациями, повышение порога аудита с 10 млн до 50 млн рупий, будут направлены на удовлетворение существующих потребностей сектора драгоценных камней и ювелирных изделий и также дадут толчок сектору для дальнейшего ускорения. 
Лидеры промышленности также считают, что схема NIRVIK позволит увеличить объем экспортных кредитов для сектора драгоценных камней и ювелирных изделий. С этими инициативами правительство продвигается вперед, чтобы сделать Индию глобальным центром драгоценных камней и ювелирных изделий к 2025 году. Отмена налога на распределение дивидендов является обнадеживающим шагом, а снижение подоходного налога на различные уровни доходов повысит покупательную способность среди людей».
В связи с предлагаемым повышением ввозной пошлины на необработанные цветные драгоценные камни и необработанные полудрагоценные камни Агравал сказал: «Эти необработанные драгоценные камни в основном импортируются для огранки и полировки, а затем экспортируются на международный рынок. Внутреннее потребление цветных драгоценных камней очень незначительное, и Индия конкурирует в экспорте в этом сегменте с Китаем и Таиландом. Такое повышение пошлины на импорт необработанных цветных драгоценных камней может нарушить экспорт драгоценных камней из Раджастана, центра обработки цветных драгоценных камней, на котором работает около 1,5 тыс. человек. Мы искренне просим правительство отменить предлагаемую импортную пошлину на эти необработанные цветные драгоценные камни в интересах экспорта драгоценных камней из Индии».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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