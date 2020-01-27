Gem Diamonds добыла белый алмаз весом 183 карата на руднике Летсенг

Фото: Gem Diamonds

В прошлом году компания добыла на этом руднике несколько камней весом более 100 каратов.Также сообщается, что в третьем квартале, закончившемся 30 сентября 2019 года, было компанией было реализовано 25 631 карат, что на 10% меньше по сравнению с 28 379 каратами во втором квартале того же года.Цены на алмазы снизились на 6%, до $1 417 за карат с прежней отметки в $1 501.Производство на руднике Летсенг также выросло на 1%, до 27 539 каратов в третьем квартале с 27 210 каратов во втором квартале.