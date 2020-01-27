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30 декабря 2019

Gem Diamonds добыла белый алмаз весом 183 карата на руднике Летсенг

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gem_diamonds_logo.pngКомпания Gem Diamonds произвела исключительный белый алмаз типа IIa массой 183 карата на своем руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото.
В компании заявили, что на руднике также было произведено два высококачественных камня весом 89 каратов и 70 каратов.
Шахта Летсенг хорошо известна производством крупных, исключительных белых алмазов, обладающих лучшими показателями цвета, что делает ее проектом с самой высокой средней ценой за карат алмазов в мире.  

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Фото: Gem Diamonds


В прошлом году компания добыла на этом руднике несколько камней весом более 100 каратов.
Также сообщается, что в третьем квартале, закончившемся 30 сентября 2019 года, было компанией было реализовано 25 631 карат, что на 10% меньше по сравнению с 28 379 каратами во втором квартале того же года.
Цены на алмазы снизились на 6%, до $1 417 за карат с прежней отметки в $1 501.
Производство на руднике Летсенг также выросло на 1%, до 27 539 каратов в третьем квартале с 27 210 каратов во втором квартале.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка

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