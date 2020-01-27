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30 декабря 2019

Экспорт ювелирных изделий из Гонконга в 2019 году уменьшился

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Власти Гонконга сообщили о снижении стоимости экспорта ювелирных изделий в 2019 году на 4,9%. На спад в основном повлияла прошлогодняя череда макроэкономической нестабильности и неопределенности в геополитике.
Показатели за декабрь снизились на 5,5%, сообщает Департамент статистики и переписи населения Гонконга (Census and Statistics Department of Hong Kong). По данным правительства, общий объем экспорта в 2019 году сократился на 4,1%, что является самым высоким ежегодным снижением с 2009 года.
Поставки в декабре, однако, показали скромный рост на 3,3% в годовом исчислении в связи с увеличением экспорта в Китай по сравнению с изначально низкими показателями. Экспорт на основные рынки оставался слабым, в то время как объем экспорт в Азию был смешанным. Затянувшиеся торговые конфликты между основными рынками сбыта, обострение геополитической напряженности и Brexit тем временем могут по-прежнему повлиять на экспортный сектор Гонконга в ближайшей перспективе.
«Особое внимание следует также уделить развитию новой коронавирусной инфекции, поскольку это может сказаться на экономических показателях некоторых азиатских стран и нарушить экономическую деятельность в Гонконге», - отметили в правительстве.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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