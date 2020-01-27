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30 декабря 2019

RJC будет сертифицировать цепочки поставок серебра

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rjc_logo.pngСовет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) объявил, что благодаря пересмотренным стандартам цепочки поставок заинтересованные стороны ювелирной отрасли теперь смогут получить сертификат для своей цепочки поставок серебра. Ранее сертификат можно было получить только на золото или платину.
Компании, которые участвуют в цепочке поставок ювелирных изделий и часов и торгуют серебром, теперь могут присоединиться к RJC и стать сертифицированными членами организации. Сертификация будет означать, что металлы поступили из ответственных источников.
С момента запуска первого стандарта систем поставок организацией было выдано около 150 сертификатов.
В настоящий момент RJC насчитывает более 1200 компаний-членов, которые охватывают цепочку поставок ювелирных изделий от добычи материалов до розничной торговли готовыми изделиями.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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