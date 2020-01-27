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30 декабря 2019

WDC призывает заинтересованные стороны отрасли рассмотреть новый Инструментарий SoW

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wdc_logo.pngВсемирный алмазный совет (WDC) просит заинтересованные стороны отрасли ознакомиться с Инструментарием Системы гарантий WDC (System of Warranties, SoW) после его единогласного принятия в качестве рабочего проекта советом директоров WDC и его рассмотрения членами WDC, говорится в пресс-релизе, распространенном WDC.
Комментарии должны быть представлены до 31 марта.
«Обзор документа заинтересованными сторонами является заключительным этапом запуска нового инструментария SoW и является наиболее важным шагом, - пояснил президент WDC Стефан Фишлер (Stephane Fischler). - Наша цель - укрепить Систему гарантий и тем самым укрепить целостность цепочки поставки алмазов. Для этого мы хотим услышать мнения ряда экспертов. Я призываю наших коллег внести свой вклад в эту инициативу».
Инструментарий SoW призван помочь участникам отрасли соблюдать пересмотренную Систему гарантий WDC, которая была утверждена в 2018 году. Планируется поэтапное ее введение в течение пятилетнего периода.
Согласно сообщению, Инструментарий SoW - это список вопросов для самостоятельной оценки деятельности компаний. Вопросы, на которые необходимо ответить, зависят от бизнес-модели респондента и количества сотрудников, работающих на фирме. Это поможет компаниям реагировать на вопросы, которые имеют отношение именно к их бизнесу, и поможет представителям отрасли должным образом оценить, на сколько они соответствуют требованиям Системы гарантий.
Опросник учитывает этап или этапы цепочки создания стоимости бриллиантов и ювелирных изделий, в которой задействован участник, размер бизнеса участника и соответствие этого члена другим системам должной осмотрительности.
Также упоминается, что самостоятельная оценка соответствию SoW должна проводиться ежегодно каждой компанией, которая включает пересмотренный отчет SoW в своих счетах.
Компаниям необходимо заполнить несколько или все следующие разделы: раздел Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS) - для компаний, которые покупают или продают алмазное сырье; раздел SoW - для всех компаний; раздел соответствия - для всех компаний, однако фирмы с более чем 100 сотрудниками должны будут дать ответы на большее количество вопросов по сравнению с малыми фирмами; и раздел для компаний, которые добывают сырье старательским способом.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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