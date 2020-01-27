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30 декабря 2019

Мы хотим, чтобы разведка продолжалась - министр минеральных ресурсов Южной Африки

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Новости

Правительство Южной Африки делает шаги к тому, чтобы превратить эту страну в геологоразведочный участок. Об этом сообщил министр минеральных ресурсов и энергетики Гведе Манташе (Gwede Mantashe) во время Африканского горнодобывающего форума в Кейптауне.
«Мы хотим, чтобы проводилось больше разведочных работ, - заявил он в понедельник. - Цель состоит в том, чтобы в ближайшие несколько лет повысить национальный целевой показатель с уровня ниже 5% до приемлемого уровня. Поэтому правительство вложило средства в комплексную и междисциплинарную программу геологического картирования территории».
Он сказал, что ранние результаты раскрывают ранее неопределенные геологические особенности, которые могут содержать значительные минеральные богатства.
«Например, недавно выявленные участки зеленокаменных поясов могут содержать гидротермальные месторождения полезных ископаемых и щелочные комплексы, - сказал Манташе. - В них еще могут оказаться редкоземельные элементы и другие важные минеральные ресурсы».
Он добавил, что Южная Африка может создать значительную ценность, расширить экономику и создать возможности для трудоустройства посредством запуска фабрик по переработке камней и обогащению руды.
«Мы работаем в этом направлении и находимся в процессе разработки генерального плана по добыче и обогащению руды для этого сектора в рамках реализации Соглашения о лидерстве в горнодобывающей промышленности и увеличения вклада минерально-энергетического комплекса в экономику. - отметил Манташе. - Кроме того, правительство через свой исследовательский центр Mintek участвует в программах, направленных на выявление и поддержку обогащения руды в пределах страны, в частности в программах развития глобальной экономики топливных элементов на основе водорода и платины, создания местной промышленности по добыче и переработке редкоземельных элементов».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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