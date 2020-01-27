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30 декабря 2019

Африканский горнодобывающий форум стартовал в Кейптауне

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Новости

Ежегодный Африканский горнодобывающий форум начался в курортном городе Кейптаун, Южная Африка.
По словам директора по портфелям компании Hyve Саймона Форда (Simon Ford), мероприятие посетили 7 тыс. делегатов из более чем 90 стран. 

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Фото: Mining Indaba



«Горнодобывающий форум продолжает оставаться глобальной платформой для инвесторов, горнодобывающих корпораций, правительств и поставщиков услуг, предлагающих непревзойденные возможности для общения, обучения и ведения бизнеса, - сказал он. - … Наше основное внимание по-прежнему сосредоточено на привлечении инвестиций в добычу в Африке и предоставлении тех возможностей для заключения сделок, которые так глубоко заложены в ДНК мероприятия».
Миллиарды иностранных инвестиций были направлены в африканскую цепочку создания стоимости в течение 26 лет проведения этого горнодобывающего форума.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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