Африканский горнодобывающий форум стартовал в Кейптауне

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«Горнодобывающий форум продолжает оставаться глобальной платформой для инвесторов, горнодобывающих корпораций, правительств и поставщиков услуг, предлагающих непревзойденные возможности для общения, обучения и ведения бизнеса, - сказал он. - … Наше основное внимание по-прежнему сосредоточено на привлечении инвестиций в добычу в Африке и предоставлении тех возможностей для заключения сделок, которые так глубоко заложены в ДНК мероприятия».Миллиарды иностранных инвестиций были направлены в африканскую цепочку создания стоимости в течение 26 лет проведения этого горнодобывающего форума.