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30 декабря 2019
Mountain Province Diamonds объявила о добровольном делистинге с фондовой биржи Nasdaq
В настоящее время компания не обеспечивает соблюдение правила листинга NASDAQ 5450(a)(1), которое требует, чтобы котируемые ценные бумаги поддерживали минимальную цену предложения в размере $1,00 за акцию.
Mountain Province имеет возможность подать NASDAQ заявку на дополнительное продление на 6 месяцев листинга, чтобы восстановить минимальную цену предложения в размере $1,00. Однако, учитывая, что торговля на фондовой бирже Торонто ("TSX") составляет подавляющую часть текущего ежедневного объема торгов компании, расходы, связанные с поддержанием листинга на NASDAQ, больше не оправданы.
Таким образом, Mountain Province ожидает, что последний день торгов акциями компании на бирже NASDAQ состоится примерно 10 февраля 2020 года.
Компания объявила также, она намерена в будущем, когда это будет разрешено правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC), прекратить регистрацию акций компании в SEC.
После вступления в силу делистинга на NASDAQ акции компании продолжат торговаться на бирже TSX.
В настоящее время компания оценивает альтернативные площадки для будущих листингов с целью увеличения ликвидности.
Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished