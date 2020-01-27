Mountain Province Diamonds объявила о добровольном делистинге с фондовой биржи Nasdaq

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Mountain Province Diamonds Inc. объявила, что уведомила NASDAQ Stock Market LLC о добровольном делистинге с фондовой биржи.В настоящее время компания не обеспечивает соблюдение правила листинга NASDAQ 5450(a)(1), которое требует, чтобы котируемые ценные бумаги поддерживали минимальную цену предложения в размере $1,00 за акцию.Mountain Province имеет возможность подать NASDAQ заявку на дополнительное продление на 6 месяцев листинга, чтобы восстановить минимальную цену предложения в размере $1,00. Однако, учитывая, что торговля на фондовой бирже Торонто ("TSX") составляет подавляющую часть текущего ежедневного объема торгов компании, расходы, связанные с поддержанием листинга на NASDAQ, больше не оправданы.Таким образом, Mountain Province ожидает, что последний день торгов акциями компании на бирже NASDAQ состоится примерно 10 февраля 2020 года.Компания объявила также, она намерена в будущем, когда это будет разрешено правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC), прекратить регистрацию акций компании в SEC.После вступления в силу делистинга на NASDAQ акции компании продолжат торговаться на бирже TSX.В настоящее время компания оценивает альтернативные площадки для будущих листингов с целью увеличения ликвидности.