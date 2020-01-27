Эксклюзив

Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии

По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии благодаря действиям, предпринятым в прошлом году. Представитель группы De Beers по связям со средствами массовой информации Дэвид Джонсон (David Johnson)...

Сегодня

Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...

27 января 2020

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Sarine Technologies продолжает защищать свою интеллектуальную собственность

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news_28062018_sarine.pngSarine Technologies Ltd, зарегистрированная на Сингапурской фондовой бирже (Singapore Exchange Mainboard), является мировым лидером в разработке, производстве и продаже высокоточных технологических продуктов для оценки, планирования, обработки, отделки, сортировки и торговли алмазами и драгоценными камнями. Фирма оповестила своих инвесторов о последних действиях компании по защите своей интеллектуальной собственности.
Sarine и ее дочерняя компания, Galatea Ltd., подали в Индии дополнительные иски о нарушении патентных прав и авторских прав против производителей компьютеров Galaxy с нарушением прав, касающихся интеллектуальной собственности. В рамках таких судебных процессов назначенные судом комиссары провели 1 февраля 2020 года инспекции в различных местах в центре производства алмазов в Сурате, где такие системы якобы производятся и / или используются c нарушениеv патентов и авторских прав Sarine.
Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine, утверждает, что «сокращение времени реакции индийских властей на проблему пиратства на рынке обнадеживает.  Всего за несколько дней комиссары были назначены, а полиция проверила участки, чтобы наши дела могли проходить через суд».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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