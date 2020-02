Sarine Technologies продолжает защищать свою интеллектуальную собственность

Сегодня

Sarine Technologies Ltd, зарегистрированная на Сингапурской фондовой бирже (Singapore Exchange Mainboard), является мировым лидером в разработке, производстве и продаже высокоточных технологических продуктов для оценки, планирования, обработки, отделки, сортировки и торговли алмазами и драгоценными камнями. Фирма оповестила своих инвесторов о последних действиях компании по защите своей интеллектуальной собственности.Sarine и ее дочерняя компания, Galatea Ltd., подали в Индии дополнительные иски о нарушении патентных прав и авторских прав против производителей компьютеров Galaxy с нарушением прав, касающихся интеллектуальной собственности. В рамках таких судебных процессов назначенные судом комиссары провели 1 февраля 2020 года инспекции в различных местах в центре производства алмазов в Сурате, где такие системы якобы производятся и / или используются c нарушениеv патентов и авторских прав Sarine.Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine, утверждает, что «сокращение времени реакции индийских властей на проблему пиратства на рынке обнадеживает. Всего за несколько дней комиссары были назначены, а полиция проверила участки, чтобы наши дела могли проходить через суд».