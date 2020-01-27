Transguard и TRIGEM DMCC объединяют усилия для предоставления безопасных транспортных услуг

Transguard, одна из ведущих в ОАЭ фирм по обеспечению безопасности и логистике, подписала соглашение с TRIGEM DMCC, независимой компанией по обслуживанию алмазов, для предоставления безопасных транспортных услуг.
TRIGEM Charlotte Boiling, которая будет основана в феврале 2020 года, станет совместным предприятием между TRIGEM DMCC в Дубае и Charlotte Quality Boiling в Антверпене, Бельгия.
Торговцы алмазами теперь смогут оставлять свои товары в офисах Transguard в башне «Алмас», на территории Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC), шесть дней в неделю и забирать их на следующий день после обработки камней TRIGEM. Это дополняет услуги Transguard, предназначенные для ее большой клиентской базы алмазных трейдеров, базирующейся в DMCC. Фирма предлагает специальную логистику и выгодные цены клиентам TRIGEM во всем мире и ее глобальным партнерам.
Шейх Ахмед бин Манна бин Халифа Саид Аль-Мактум (Shaikh Ahmed Bin Manna Bin Khalifa Saeed Al-Maktoum), партнер TRIGEM DMCC, сказал: «Наша цель очень ясна - сделать Дубай центром мира для торговли алмазами и обслуживания алмазов. Чтобы достичь этого, мы должны продемонстрировать наш лучший в своем классе сервис на мировой арене. Очевидно, что одним из наиболее важных компонентов алмазной промышленности является безопасность. Благодаря партнерству с Transguard, наиболее уважаемым провайдером безопасности в ОАЭ, а также находящимся в одной из самых безопасных стран в мире, мы знаем, что это партнерство обеспечит самый высокий уровень безопасности в мире для клиентов TRIGEM Charlotte Boiling».
Д-р Абдулла Аль-Хашими (Abdulla Al-Hashimi), старший вице-президент подразделения по безопасности и исполнительный директор Emirates Group Transguard Group, сказал: «Для управления безопасной логистикой и решениями для дорогостоящих ценностей требуется новый уровень знаний и опыта, поэтому мы являемся надежными партнерами для сотен компаний в ОАЭ. Transguard и TRIGEM являются партнерами-единомышленниками - у нас обоих есть видение нашего бизнеса и того, как он способствует росту Дубая. Мы желаем TRIGEM всяческих успехов».
Благодаря новой транспортной услуге Transguard TRIGEM Charlotte Boiling сможет обрабатывать и доставлять более 1,4 млн каратов алмазов в месяц.
Алмазные трейдеры могут связаться с фирмой по электронной почте contact@trigemdmcc.com для получения дополнительной информации.