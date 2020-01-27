Эксклюзив

Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...

27 января 2020

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

De Beers Group Industry Services стала партнером DI DIamonds Inc. в США

Сегодня
Новости

De Beers Group Industry Services объявила о новом сотрудничестве с ведущим оптовиком США - RDI Diamonds Inc., для которого компания отныне становится главным составителем сертификатов на бриллианты. 
Партнерство знаменует собой первый шаг De Beers Group Industry Services в области сертификации бриллиантов в США. В рамках сотрудничества компания De Beers Group Industry Services будет эксклюзивным оценщиком бриллиантов Rare and Forever от RDI и начнет оказывать компании помощь в различных образовательных мероприятиях и торговой практике.  

news_31012020_rdi.png
                    Фото: RDI


«Мы очень рады видеть, что такие компании, как RDI Diamonds, принимают меры для того, чтобы их клиенты могли быть уверены, что бриллианты, которые они покупают, точно описаны в оценочных отчетах», - прокомментировал Джонатан Кендалл (Jonathan Kendall), президент De Beers Group Industry Services.
По его словам, эксперты De Beers Group Industry Services «способны обосновать, четко определить и объяснить различия между видами, гарантируя заказчику высочайшие стандарты сортировки бриллиантов, подкрепленные инновационными и запатентованными технологиями».
«Мы были поражены беспрецедентным уровнем технологии, обеспечивающей последовательную и точную сортировку. Эти оценочные отчеты будут менять правила игры здесь, в Соединенных Штатах, и мы рады быть главным партнером», - сказал, в свою очередь, Майкл Инделикато (Michael Indelicato), генеральный директор RDI Diamonds.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished