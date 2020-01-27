De Beers Group Industry Services стала партнером DI DIamonds Inc. в США

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Фото: RDI







«Мы очень рады видеть, что такие компании, как RDI Diamonds, принимают меры для того, чтобы их клиенты могли быть уверены, что бриллианты, которые они покупают, точно описаны в оценочных отчетах», - прокомментировал Джонатан Кендалл (Jonathan Kendall), президент De Beers Group Industry Services.

По его словам, эксперты De Beers Group Industry Services «способны обосновать, четко определить и объяснить различия между видами, гарантируя заказчику высочайшие стандарты сортировки бриллиантов, подкрепленные инновационными и запатентованными технологиями».

«Мы были поражены беспрецедентным уровнем технологии, обеспечивающей последовательную и точную сортировку. Эти оценочные отчеты будут менять правила игры здесь, в Соединенных Штатах, и мы рады быть главным партнером», - сказал, в свою очередь, Майкл Инделикато (Michael Indelicato), генеральный директор RDI Diamonds.



Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished «Мы очень рады видеть, что такие компании, как RDI Diamonds, принимают меры для того, чтобы их клиенты могли быть уверены, что бриллианты, которые они покупают, точно описаны в оценочных отчетах», - прокомментировал Джонатан Кендалл (Jonathan Kendall), президент De Beers Group Industry Services.По его словам, эксперты De Beers Group Industry Services «способны обосновать, четко определить и объяснить различия между видами, гарантируя заказчику высочайшие стандарты сортировки бриллиантов, подкрепленные инновационными и запатентованными технологиями».«Мы были поражены беспрецедентным уровнем технологии, обеспечивающей последовательную и точную сортировку. Эти оценочные отчеты будут менять правила игры здесь, в Соединенных Штатах, и мы рады быть главным партнером», - сказал, в свою очередь, Майкл Инделикато (Michael Indelicato), генеральный директор RDI Diamonds.

De Beers Group Industry Services объявила о новом сотрудничестве с ведущим оптовиком США - RDI Diamonds Inc., для которого компания отныне становится главным составителем сертификатов на бриллианты.Партнерство знаменует собой первый шаг De Beers Group Industry Services в области сертификации бриллиантов в США. В рамках сотрудничества компания De Beers Group Industry Services будет эксклюзивным оценщиком бриллиантов Rare and Forever от RDI и начнет оказывать компании помощь в различных образовательных мероприятиях и торговой практике.