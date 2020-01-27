АЛРОСА продала алмазы расширенному списку участников ALROSA ALLIANCE

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АЛРОСА провела в январе специальную торговую сессию для обновленного списка участников ALROSA ALLIANCE, сообщает компания.В январе 2020 года в ALROSA ALLIANCE были включены 15 новых участников, в результате чего их суммарное число выросло до 76. Среди новых участников альянса – четыре компании ювелирного профиля и 11 клиентов, специализирующихся на техническом сырье.В компании также сообщили, что соответствие требованиям ALROSA ALLIANCE – обязательное условие для компаний, претендующих на статус долгосрочных клиентов АЛРОСА.Кроме того, вчера АЛРОСА объявила о подписании кредитного соглашения между одним из долгосрочных клиентов компании, международным производителем бриллиантов Dali Diamond, и РОСЭКСИМБАНКОМ о финансировании закупок алмазного сырья у АЛРОСА. Кредитные средства были использованы для покупки алмазного сырья в рамках январской торговой сессии АЛРОСА.Кредитное соглашение между РОСЭКСИМБАНКОМ и Dali Diamond предусматривает открытие возобновляемой кредитной линии сроком на 24 месяца. Финансирование предоставляется в евро. Страхование рисков в рамках соглашения осуществляет ЭКСАР.РОСЭКСИМБАНК – Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк.ЭКСАР – Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.