Эксклюзив

Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...

27 января 2020

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

АЛРОСА продала алмазы расширенному списку участников ALROSA ALLIANCE

Сегодня
Новости

alrosa_logo.jpgАЛРОСА провела в январе специальную торговую сессию для обновленного списка участников ALROSA ALLIANCE, сообщает компания. 
В январе 2020 года в ALROSA ALLIANCE были включены 15 новых участников, в результате чего их суммарное число выросло до 76. Среди новых участников альянса – четыре компании ювелирного профиля и 11 клиентов, специализирующихся на техническом сырье.
В компании также сообщили, что соответствие требованиям ALROSA ALLIANCE – обязательное условие для компаний, претендующих на статус долгосрочных клиентов АЛРОСА.
Кроме того, вчера АЛРОСА объявила о подписании кредитного соглашения между одним из долгосрочных клиентов компании, международным производителем бриллиантов Dali Diamond, и РОСЭКСИМБАНКОМ о финансировании закупок алмазного сырья у АЛРОСА. Кредитные средства были использованы для покупки алмазного сырья в рамках январской торговой сессии АЛРОСА.
Кредитное соглашение между РОСЭКСИМБАНКОМ и Dali Diamond предусматривает открытие возобновляемой кредитной линии сроком на 24 месяца. Финансирование предоставляется в евро. Страхование рисков в рамках соглашения осуществляет ЭКСАР.
РОСЭКСИМБАНК – Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк.
ЭКСАР –  Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished