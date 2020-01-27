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23 декабря 2019

WGC: мировой спрос на золото снизился на 1%

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world_gold_council_logo.pngСогласно последнему отчету о спросе на золото Всемирного совета по золоту (World Gold Council), мировые продажи золота снизились до 4 355,7 тонны в 2019 году, показав спад на 1% по сравнению с 2018 годом.
2019 год был в целом разделен на две половины по итогам спроса на золото. В первой половине года наблюдался устойчивый рост продаж в большинстве секторов, в то время как во второй половине года наблюдался спад.
В частности, в четвертом квартале спрос на золото упал на 19%, до 1 045,2 тонны по сравнению с тем же кварталом прошлого года, когда наблюдался очень высокий спрос. Двумя основными причинами падения общего объема продаж в четвертом квартале были спрос на ювелирные изделия и инвестиции в золотые слитки, в основном в ответ на повышение цен на золото. Китай и Индия контролировали мировой потребительский спрос. На эти два основных рынка пришлось 80% от годового снижения спроса в 4 квартале 2019 года.
Продажи золотых изделий в Индии снизились до 544,6 тонны в 2019 году, сократившись на 9% по сравнению с предыдущим годом. Падение произошло в основном из-за резкого роста цен на желтый металл во второй половине года до нового шестилетнего максимума в долларовом выражении, что также оказало влияние на замедление внутренней экономики и приглушенный спрос в сельской местности.
«В то время как в четвертом квартале наблюдался второй наименьший квартальный спрос за последние десять лет, показатели второго полугодия были на самом низком уровне за этот период, - заявил управляющий директор WGC в Индии П. Р. Сомасундарам (Somasundaram PR), добавив, что во втором полугодии цены выросли на 20%, что стало новым максимумом внутри страны. - Падение продаж могло бы быть более масштабным, но небольшое снижение цен непосредственно перед началом свадебного сезона обеспечило некоторую поддержку, особенно касательно товаров, связанных со свадьбой».
Согласно данным WGC, в Китае также наблюдается слабый спрос, как и на других крупных рынках золота.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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