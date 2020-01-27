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23 декабря 2019

Рудник Мотаэ превысил показатели первого года производства - Lucapa

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lucapa_logo.pngПроизводство на кимберлитовом руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото, принадлежащем Lucapa на 70%, достигло 9 834 каратов алмазов за декабрь 2019 года, в результате чего годовой объем производства на руднике достиг 30 107 каратов за первый год производства, что на 45% опережает производственный план.
Алмазная компания, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange, ASX), заявила, что за первый год работы новый завод Мотаэ перерабатывал материал, превышая указанную мощность в 1.1 млн тонн руды в год.
В компании сообщили, что есть и дальнейшие возможности для оптимизации производительности завода и, таким образом, увеличения добычи алмазов в 2020 году.
«Было особенно приятно видеть, что наш новый завод Мотаэ превысил запланированные показатели производства на первый год с таким большим запасом ...», - сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везерол (Stephen Wetherall).
В декабре на Мотаэ были добыты рекордные 167 алмазов каждый весом более 4,8 карата, в том числе 46 камней специальной категории и два алмаза весом более 100 каратов.
Согласно данным компании, в течение квартала на тендерах было продано в общей сложности 11 888 каратов алмазов, добытых на Мотаэ, с общей выручкой от продаж в размере 7,1 млн долларов США.
Это привело к тому, что общий объем продаж в 2019 году составил 16,5 млн долларов США при средней цене за карат в 575 долларов США.
В конце квартала запас алмазов на Мотаэ составил 4 284 карата.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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