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Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...

27 января 2020

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

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Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

Конференция по горной промышленности свяжет юниорные компании со столицей

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Конференция по горной промышленности, которая будет проходить в Кейптауне, Южная Африка, на следующей неделе, поможет юниорным горнодобывающим компаниям получить финансирование благодаря ряду направлений, представленных на мероприятии.
В этом году соберется более 600 мировых инвесторов и команд разработчиков, а также 280 руководителей юниорных горнодобывающих компаний.
«Одна из наших главных целей как организаторов мероприятий - свести юниорные компании со столицей», - сказал глава отдела контента конференции Том Куинн (Tom Quinn).
Он также сказал, что в рамках мероприятия снова будет проведен форум юниорных компаний (Junior Mining Forum), посвященный этапу изучения факторов, влияющих на принятие инвестиционных решений на африканских рынках добычи.
Мероприятие предоставляет платформу для молодых горнодобывающих компаний, чтобы они смогли продвинуть свои проекты и повысить свою популярность среди глобальных инвесторов, а также лучше узнать интересы инвесторов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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