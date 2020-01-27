Конференция по горной промышленности свяжет юниорные компании со столицей

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Конференция по горной промышленности, которая будет проходить в Кейптауне, Южная Африка, на следующей неделе, поможет юниорным горнодобывающим компаниям получить финансирование благодаря ряду направлений, представленных на мероприятии.В этом году соберется более 600 мировых инвесторов и команд разработчиков, а также 280 руководителей юниорных горнодобывающих компаний.«Одна из наших главных целей как организаторов мероприятий - свести юниорные компании со столицей», - сказал глава отдела контента конференции Том Куинн (Tom Quinn).Он также сказал, что в рамках мероприятия снова будет проведен форум юниорных компаний (Junior Mining Forum), посвященный этапу изучения факторов, влияющих на принятие инвестиционных решений на африканских рынках добычи.Мероприятие предоставляет платформу для молодых горнодобывающих компаний, чтобы они смогли продвинуть свои проекты и повысить свою популярность среди глобальных инвесторов, а также лучше узнать интересы инвесторов.