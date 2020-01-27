Дочерняя компания Graff будет заниматься огранкой алмазов, добытых SML

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Принадлежащее на 40% компании Lucapa аллювиальное горнодобывающее предприятие Sociedade Mineira Do Lulo (SML) заключило соглашение об огранке и полировке алмазов с фирмой по производству бриллиантов Safdico International, дочерней компанией Graff International.В Lucapa сообщили, что Safdico, как предпочтительный покупатель, может приобретать до 60% годового объема добычи аллювиального сырья, произведенного на руднике Луло (Lulo), у SML, согласно новыми правилами Анголы по сбыту алмазов.«Алмазы с рудника Луло, приобретенные Safdico, будут реализованы в рамках партнерства по огранке и полировке, - говорится в сообщении. - После вычета затрат на закупку и производство выручка, полученная от обработки камней и от продажи полученных бриллиантов, будет распределяться поровну между SML и Safdico».В рамках этого коммерческого партнерства Safdico уже приобрела у SML около 4 900 каратов алмазов.В Lucapa заявили, что этот новый поток доходов, полученных от произведенных на Луло алмазов, представляет собой еще одну ключевую веху для стратегии компании, которая заключается в создании добавленной стоимости.SML завершает самофинансируемую программу капиталовложений на сумму $12 млн, предназначенную для увеличения общего производства группы до примерно 60 тыс. каратов в 2020 году, что, как сообщается, приносит новые потоки доходов.«Это увеличение производства в сочетании с новыми потоками доходов, полученными в результате соглашения с Safdico об огранке и полировке алмазов, позволит SML получать более высокую прибыль для своих партнеров и более регулярно выплачивать кредиты Lucapa», - говорится в сообщении.