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23 декабря 2019

Дочерняя компания Graff будет заниматься огранкой алмазов, добытых SML

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lucapa_logo.pngПринадлежащее на 40% компании Lucapa аллювиальное горнодобывающее предприятие Sociedade Mineira Do Lulo (SML) заключило соглашение об огранке и полировке алмазов с фирмой по производству бриллиантов Safdico International, дочерней компанией Graff International.
В Lucapa сообщили, что Safdico, как предпочтительный покупатель, может приобретать до 60% годового объема добычи аллювиального сырья, произведенного на руднике Луло (Lulo), у SML, согласно новыми правилами Анголы по сбыту алмазов.
«Алмазы с рудника Луло, приобретенные Safdico, будут реализованы в рамках партнерства по огранке и полировке, - говорится в сообщении. -  После вычета затрат на закупку и производство выручка, полученная от обработки камней и от продажи полученных бриллиантов, будет распределяться поровну между SML и Safdico».
В рамках этого коммерческого партнерства Safdico уже приобрела у SML около 4 900 каратов алмазов.
В Lucapa заявили, что этот новый поток доходов, полученных от произведенных на Луло алмазов, представляет собой еще одну ключевую веху для стратегии компании, которая заключается в создании добавленной стоимости.
SML завершает самофинансируемую программу капиталовложений на сумму $12 млн, предназначенную для увеличения общего производства группы до примерно 60 тыс. каратов в 2020 году, что, как сообщается, приносит новые потоки доходов.
«Это увеличение производства в сочетании с новыми потоками доходов, полученными в результате соглашения с Safdico об огранке и полировке алмазов, позволит SML получать более высокую прибыль для своих партнеров и более регулярно выплачивать кредиты Lucapa», - говорится в сообщении.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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