Следующий тендер TAGS пройдет 21-26 февраля 2020 года

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После насыщенного рождественского сезона продаж у производителей возник спрос на пополнение запасов. TAGS отметила хороший спрос на алмазное сырье как в южноафриканском, так и в ангольском производствах всех размеров и калибров. Широкому кругу производителей из всех крупных центров удалось запастись алмазным сырьем.Еще неизвестно, продолжится ли устойчивый спрос на камни, который рынок регулярно наблюдает в первом квартале, в течение года, но в TAGS уверены, что предоставление возможности выбора при покупке и контроля над финансовыми рисками, осуществляемого с помощью тендерной системы, поможет обеспечить клиентам фирмы еще большую безопасность при управлении запасами и финансами в 2020 году.Тем временем TAGS сообщила, что объемы представленной на тендерах продукции должны вернуться к прежним уровням, и объявила о проведении следующего тендера, который начнется 21 февраля и завершится 26 февраля 2020 года.