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Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

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Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

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Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

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23 декабря 2019

Следующий тендер TAGS пройдет 21-26 февраля 2020 года

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Trans Atlantic Gem Sales провела свой первый алмазный тендер 2020 года в башне «Алмас», Дубай, с 22 по 27 января. Из-за рождественских и новогодних праздников, на тендере было представлено меньше товаров, чем обычно, но несмотря на это TAGS пригласила более 100 постоянных покупателей для просмотра товара. Примерно 90% представленных товаров были проданы.

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Фото: TAGS

 
После насыщенного рождественского сезона продаж у производителей возник спрос на пополнение запасов. TAGS отметила хороший спрос на алмазное сырье как в южноафриканском, так и в ангольском производствах всех размеров и калибров. Широкому кругу производителей из всех крупных центров удалось запастись алмазным сырьем.
Еще неизвестно, продолжится ли устойчивый спрос на камни, который рынок регулярно наблюдает в первом квартале, в течение года, но в TAGS уверены, что предоставление возможности выбора при покупке и контроля над финансовыми рисками, осуществляемого с помощью тендерной системы, поможет обеспечить клиентам фирмы еще большую безопасность при управлении запасами и финансами в 2020 году.
Тем временем TAGS сообщила, что объемы представленной на тендерах продукции должны вернуться к прежним уровням, и объявила о проведении следующего тендера, который начнется 21 февраля и завершится 26 февраля 2020 года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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