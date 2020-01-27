De Beers начинает год с игристой ноты

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De Beers получила $545 млн от реализации алмазной продукции в первом цикле продаж 2020 года по сравнению с $500 млн годом ранее и $426 млн в предыдущем месяце.«Спрос на алмазы увеличился в течение первого цикла 2020 года после окончания сезона продаж и последующей необходимости в пополнении запасов», - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).De Beers недавно сообщила Rough & Polished в интервью, которое вскоре будет опубликовано, о том, что алмазная отрасль предприняла шаги для стабилизации рынка, в частности сокращение производства необработанных алмазов в ответ на более низкий спрос, корректировку цен на алмазы, а также предоставление клиентам компании большей гибкости при покупке алмазов более низкого качества.Слабые продажи в последние две недели, предшествовавшие Рождеству в 2018 году, привели к снижению аппетита у ритейлеров к пополнению запасов в начале 2019 года.Это привело к переизбытку запасов в среднем потоке алмазопровода, и впоследствии спрос на алмазное сырье значительно сократился.Эти проблемы усугублялись из-за нехватки ликвидности в среднем потоке, а также из-за влияний в нижнем сегменте алмазопровода, в том числе в связи с увеличением доли онлайн-продаж, закрытием некоторых розничных торговых точек, а также увеличением числа розничных продавцов, стремящихся заняться бизнесом онлайн-продаж.