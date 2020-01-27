Эксклюзив

Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...

27 января 2020

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

De Beers начинает год с игристой ноты

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de_beers_logo.pngDe Beers получила $545 млн от реализации алмазной продукции в первом цикле продаж 2020 года по сравнению с $500 млн годом ранее и $426 млн в предыдущем месяце.
«Спрос на алмазы увеличился в течение первого цикла 2020 года после окончания сезона продаж и последующей необходимости в пополнении запасов», - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).
De Beers недавно сообщила Rough & Polished в интервью, которое вскоре будет опубликовано, о том, что алмазная отрасль предприняла шаги для стабилизации рынка, в частности сокращение производства необработанных алмазов в ответ на более низкий спрос, корректировку цен на алмазы, а также предоставление клиентам компании большей гибкости при покупке алмазов более низкого качества. 
Слабые продажи в последние две недели, предшествовавшие Рождеству в 2018 году, привели к снижению аппетита у ритейлеров к пополнению запасов в начале 2019 года.
Это привело к переизбытку запасов в среднем потоке алмазопровода, и впоследствии спрос на алмазное сырье значительно сократился.
Эти проблемы усугублялись из-за нехватки ликвидности в среднем потоке, а также из-за влияний в нижнем сегменте алмазопровода, в том числе в связи с увеличением доли онлайн-продаж, закрытием некоторых розничных торговых точек, а также увеличением числа розничных продавцов, стремящихся заняться бизнесом онлайн-продаж.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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