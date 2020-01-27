De Beers Jewellers запускает новую ювелирную коллекцию, вдохновленную Лондоном

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De Beers Jewellers сообщила о запуске новой ювелирной коллекции «London», вдохновленной видами Лондона, открывающимися с реки Темза.

Компания De Beers Jewellers, которая берет истоки в Лондоне, создала коллекцию, приглашающую ценителей драгоценностей «отправиться в творческое путешествие по Лондону, которое запечатлевает культовые здания этого города в изделиях с бриллиантами».









Фото: De Beers Jewellers







«Мы с гордостью называем Лондон нашим домом и представляем нашу первую коллекцию, созданную как дань уважения городу, в котором был основан наш первый бутик», -заявили в компании.

В изделиях De Beers сочетаются прошлое, богатое историей и знаниями о бриллиантах, и настоящее, отражающее инновационный подход и творчество.









Фото: De Beers Jewellers







De Beers Jewellers была основана в Лондоне в 2001 году.

В настоящий момент бутики De Beers работают в 18 странах мира.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург