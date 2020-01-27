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23 декабря 2019

De Beers Jewellers запускает новую ювелирную коллекцию, вдохновленную Лондоном

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De Beers Jewellers сообщила о запуске новой ювелирной коллекции «London», вдохновленной видами Лондона, открывающимися с реки Темза.
Компания De Beers Jewellers, которая берет истоки в Лондоне, создала коллекцию, приглашающую ценителей драгоценностей «отправиться в творческое путешествие по Лондону, которое запечатлевает культовые здания этого города в изделиях с бриллиантами». 

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Фото: De Beers Jewellers


«Мы с гордостью называем Лондон нашим домом и представляем нашу первую коллекцию, созданную как дань уважения городу, в котором был основан наш первый бутик», -заявили в компании.  
В изделиях De Beers сочетаются прошлое, богатое историей и знаниями о бриллиантах, и настоящее, отражающее инновационный подход и творчество. 

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Фото: De Beers Jewellers


De Beers Jewellers была основана в Лондоне в 2001 году.
В настоящий момент бутики De Beers работают в 18 странах мира. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург

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