Mbada Diamonds возвращается в Маранге - СМИ

Сегодня

Grandwell Holdings, акционер Mbada Diamonds, намерена вернуться на алмазные месторождения Маранге после успешной апелляции в Верховный суд.Судебные разбирательства между Grandwell и Marange Resources начались после того, как в феврале 2016 года тогдашний министр горнорудной промышленности Вальтер Чидаква (Walter Chidakwa) отменил деятельность всех компаний, которые проводили операции по добыче алмазов по специальным грантам на алмазных месторождениях Маранге.Судьи Верховного суда недавно приняли решение в пользу Grandwell, которая добивалась от контролируемой государством фирмы продления действующих лицензий в соответствии с соглашением о специальных грантах, заключенным между двумя сторонами.«Был выдан приказ о том, что Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) и Marange Resources должны подать заявку на продление специальных грантов, срок действия которых истек в период с 2010 по 2013 год, и обеспечить уплату пошлин за продление, которые должны быть выплачены», - привело агентство Zimlive заявление юриста компании Тембинкоси Магвалиба (Thembinkosi Magwaliba).Grandwell заключила соглашение о совместном предприятии с Marange Resources, инвестиционной компанией Zimbabwe Mining Development Company (ZMDC), и Mbada Diamonds в 2009 году.В контракте также указывалось, что Marange Resources согласилась оплатить пошлину за продление специальных грантов на добычу.«В нарушение своих договорных обязательств второй ответчик (Marange Resources) не уплатил пошлину за продление в отношении специальных грантов на добычу алмазов», - указал в судебных документах председатель Grandwell Дэвид Кассель (David Kassel).«Вместо этого Marange Resources добивалась освобождения от уплаты пошлин за продление без ведома или согласия заявителя (Grandwell Holdings) и третьего ответчика (Mbada Diamonds)», - сказал Кассель.